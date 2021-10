Taxe și impozite la cazinourile online în 2021: Cum se calculează

Este posibil ca suma să crească pe viitor, în contextul în care, anual, sunt licențiate noi cazinouri online. Cea mai recentă platformă la care pot juca românii este mrbit.ro/ro, care a primit licența Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc în luna iunie a acestui an.

Începând cu anul 2015, o dată cu reglementarea acestui domeniu, au fost stabilite trei praguri de impozitare pentru jucătorii care realizează venituri de jocurile de noroc online:

1% din retragerile de până în 66.750 de lei inclusiv. De exemplu, pentru un venit de 1.000 de lei este reținut un impozit de 10 lei; 667,5 lei plus 16% din ce depășește suma de 66.750 de lei din retragerile între 66.751 și 445.000 de lei inclusiv. De exemplu, pentru un venit de 68.750 de lei realizat din activitatea la cazinouri online, este reținut un impozit de 667,5 (însemnând 1% din 66.750 de lei), plus 16% din 2.000 de lei. În total, 987,5 lei. 187,5 lei plus 25% din de depășește suma de 445.000 de lei din retragerile de minim 445.001 lei. Concret, pentru un venit de 545.000 de lei este reținut un impozit de 61.187,5 lei plus 25.000 de lei. În total, 86.187,5 de lei.

Impozitul datorat de jucători este reținut la sursă. Cu alte cuvinte, atunci când un jucător formulează o cerere de retragere, primește pe card (sau în contul bancar) suma solicitată, mai puțin impozitul aferent, pe care cazinoul online îl reține și îl virează către bugetul statului. Din 2.000 de lei, doar 1.960 de lei ajung la jucător, pentru că 1%, însemnând 40 de lei, este impozitul.

Reținerea la sursă a impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc la distanță a fost introdusă începând cu luna martie a anului 2018. Până atunci, jucătorii aveau obligația de a declara veniturile mergând la una dintre agențiile ANAF și completând declarația fiscală aferentă.

Sistemul nu era foarte eficient, întrucât mulți dintre clienții cazinourilor nu își îndeplineau această obligație și, astfel, gradul de colectare a impozitelor era destul de scăzut. Chiar dacă operatorii informau statul despre veniturile realizate de clienții lor, sumele datorate cei care ar fi trebuit să plătească impozitele erau recuperate cu greu.

Taxă pe viciu de 2%

Din ianuarie 2019, statul român a introdus „taxa pe viciu”, în cuantum de 2% din fiecare depunere efectuată de jucători în contul deschis la operatorii de jocuri de noroc online. Prevederea legislativă a vizat operatorii, dar, în marea majoritate, aceștia au perceput taxa din sumele depuse de clienți. Astfel, dacă un jucător introduce suma de 100 de lei în căsuța de depunere, de pe card fie i se retrag 100 de lei, dar în contul de joc îi intră 98 de lei, fie i se retrag 102 lei, pentru ca în balanța contului să intre 100 de lei.

În afară de „taxa pe viciu” și de impozite, clienții cazinourilor online mai pot plăti diverse comisioane în funcție de metoda de plată aleasă pentru efectuarea depozitelor, atât la depunere, cât și la retragere.