”Sunt în joc prosperitatea și securitatea Japoniei”. Ambasadorul Dranga: Jucători cu ambiții globale. Marea provocare - nu este o glumă

"Rusia, China, Coreea de Nord sunt foarte apropiate de Japonia. America singură cred ar fi încântată de un aliat atât de puternic cum este Japonia. Apropo, înţeleg că se schimbă Constituţia, să se treacă la mai mult de 1% din PIB? Japonia este pe locul 3 în lume la PIB. PIB-ul pe cap de locuitor este mult mai mare decât în China, însă China este de 15 ori mai mare ca populație", a deschis subiectul analistul politic Bogdan Chirieac la DCNews TV.

"Provocarea strategică în zona respectivă este legată de asertivitatea unor jucători cu ambiţii globale care vor să modifice statu-quo-ul. Japonia este cumva obligată să facă faţă unor astfel de provocări pentru că sunt în joc prosperitatea şi securitatea ei, o ţară cu o poziţie specială în economia mondială. Marea provocare, acum, pe lângă cea legată de asertivitatea acestor jucători, este fragilitatea lanţurilor de aprovizionare. Nu este o glumă, nu este o chestiune care mai poate fi neglijată", a răspuns Ovidiu Dragna, la DCNews.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

Ambasadorul Ovidiu Dranga: Gesturile României față de Japonia se contabilizează la Tokyo

De asemenea, Ovidiu Dranga a precizat, în același interviu că gesturile făcute de România în politica externă nu trec neobservate în Japonia.

"Am avut recent întâlniri şi convorbiri cu mulţi dintre conducătorii ţării noastre, din zona parlamentară şi din zona executivă, şi toţi au confirmat că relaţia cu Japonia e o relaţie prioritară. Prin urmare, sunt încrezător că firme precum IHI, care face podul de la Brăila, vor continua să participe la licitaţii, să înceapă proiecte în România, pentru că au văzut că lucrurile merg foarte bine, din punctul lor de vedere şi al beneficiarului.

S-a creat un climat de încredere între România şi Japonia la nivel antreprenorial", a declarat Excelenţa Sa Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia, la DC NEWS.

"Aici este vorba şi despre o deschidere mare pe care românii o au faţă de japonezi. E mult respect pentru această ţară în România", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Absolut. Şi vreau să vă spun că gesturile pe care România le-a făcut constant în politica externă vizavi de Japonia se contabilizează la Tokyo. Faptul că am fost cei care am promovat o apropiere a NATO de Japonia, faptul că România s-a luptat de la bun început pentru acest concept de politică externă lansat de Japonia, Free and Open Pacific, arată că România e sensibilă la preocupările Japoniei şi că face lucruri concrete.

Mi s-a părut interesant că presa japoneză m-a abordat la un moment dat în legătură cu B9, încercând să creioneze o paralelă cu Quad, un format de colaborare regională între India, SUA, Japonia şi Australia. Dar e un format cu potenţial uriaş. Poate nu v-aţi fi gândit că există simetrie între B9 şi un format aflat la 9000 km de România. Există asemenea apropieri", a mai spus Ovidiu Dranga.

