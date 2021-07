Succesorul Angelei Merkel a stârnit indignare pentru că a râs în hohote

Armin Laschet, potenţialul succesor al Angelei Merkel în funcţia de cancelar federal, a provocat sâmbătă indignare în Germania, după ce a fost filmat cum râdea în timpul unei vizite la victimele recentelor inundaţii, informează Agerpres, citând AFP.



Polemica a căpătat o amploare cu atât mai mare cu cât Laschet este premierul unuia dintre cele două cele mai afectate landuri, Renania de Nord-Westfalia (vest), unde au murit zeci de persoane.



Cel care este de asemenea cap de listă al creştin-democraţilor (CDU), partidul Angelei Merkel, pentru alegerile legislative din 26 septembrie, a izbucnit în râs în timpul unui discurs de omagiere rostit de preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Stând în spatele şefului statului, Armin Laschet poate fi văzut râzând timp ce 30 de secunde, împreună cu alte şase persoane.

NRW-Ministerpräsident @ArminLaschet hat sich in #Erftstadt betroffen gezeigt vom Leid in der Unwetter-Katastrophe. Während Bundespräsident Steinmeier an die erinnert, die vieles verloren haben, ist Laschet im Hintergrund scherzend zu sehen. Das sorgt für Empörung. #LaschetLacht pic.twitter.com/JkieLLLVel