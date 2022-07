SUA admit că împușcătura care a ucis-o pe jurnalista Al-Jazeera ar fi fost „probabil trasă” de israelieni

Descoperirea, într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a venit după ceea ce SUA a spus că sunt teste neconcludente de către experți independenți în balistică sub supravegherea SUA a fragmentului de glonț recuperat din corpul lui Abu Akleh.

„Experții balistici au stabilit că glonțul a fost grav deteriorat, ceea ce a împiedicat o concluzie clară cu privire la cine a tras focul”, a spus Price, potrivit France 24.

Abu Akleh, o jurnalistă cu dublă cetățenie, americană și palestiniană. binecunoscută în întreaga lume arabă, a fost împușcată și ucisă în timp ce transmitea imaginile unui raid militar israelian, pe 11 mai, în tabăra de refugiați Jenin, din Cisiordania. Martorii oculari palestinieni, dar și colegii ei, au susținut de la bun îneput că trupele israeliene au ucis-o.

Israelul se apără și susține că jurnalista a fost ucisă în timpul unei bătălii complexe cu militanții palestinieni și că doar o analiză criminalistică a glonțului ar confirma dacă a fost tras de un soldat israelian sau de un militant palestinian. Guvernul de acolo a negat ferm că a fost vizată în mod deliberat, dar spune că un soldat israelian ar fi putut să o împuște din greșeală, în timpul unui schimb de focuri cu un militant. Cu toate acestea, martorii susțin că nu era niciun militant palestinian în proxima apropiere, la momentul respectiv.

Oficialii americani de securitate au examinat rezultatele investigațiilor palestiniene și israeliene și „au concluzionat că focurile de armă din pozițiile armatei israeliene sunt probabil responsabile pentru moartea jurnalistei Shireen Abu Akleh”, a declarat Price.

SUA „nu au găsit niciun motiv să creadă că acest lucru a fost intenționat, ci mai degrabă rezultatul unor circumstanțe tragice, în timpul unei operațiuni militare conduse de armata israeliană, împotriva facțiunilor Jihadului Islamic Palestinian”, a spus Price.

O anchetă jurnalistică realizată de CNN a readus cazul în atenția publică. În urma acestuia, SUA au decis deschiderea anchetei.

Conform reconstrucției efectuate de postul de televiziune american, armata ar fi tras asupra unui grup de reporteri, ucigând-o pe Shireen Abu Akleh.

Videoclipurile obținute de postul american CNN, confirmate de mărturia a opt martori oculari, a unui analist audio criminalist și a unui expert în explozivi, sugerează că reporterul Al Jazeera a fost ucis într-un atac intenționat al forțelor israeliene, potrivit Europa Today.

Potrivit martorilor, pe 11 mai, armata a tras în mod deliberat asupra unui grup de jurnalişti.

Un videoclip realizat de cameramanul Al Jazeera, Majdi Banura, arată momentul în care jurnalista vârstă de 51 de ani a fost împușcată în cap lângă intrarea în tabăra de refugiați Jenin, unde acoperea un atac israelian împreună cu alți colegi.

"De îndată ce a căzut, nu am înțeles că a fost împușcată... Am auzit zgomotul gloanțelor, dar nu am înțeles că armata israeliană vine spre noi. Nu am înțeles", a spus palestinian.

Ancheta CNN oferă acum noi dovezi că nu au existat lupte active sau militanți palestinieni aproape de jurnalistă în momentele dinaintea morții ei.

Salim Awad, 27 de ani, locuitorul lagărului de la Jenin care a filmat un video de 16 minute, a declarat că nu au fost bărbați înarmați sau ciocniri în zonă și că nu se aștepta la împușcături din cauza prezenței reporterilor în zonă.

"Nu a fost niciun conflict sau confruntare. Eram vreo zece persoane, mai mult sau mai puțin, râzând și glumind cu reporterii. Nu ne era frică de nimic. Nu ne așteptam să se întâmple nimic, pentru că atunci când vedeam reporteri prin preajmă, ne gândim era o zonă sigură”, a spus Salim Awad.

Tânărul a spus că împușcătura a fost la aproximativ șapte minute după ce a ajuns la fața locului. Videoclipul arată momentul în care s-au tras împușcături asupra celor patru reporteri - Abu Akleh, Hanaysha, Mujahid al-Saadi și producătorul Al Jazeera, Ali al-Samoudi, care a fost rănit - în timp ce mergeau, la 06:30, spre Jenin, unde trăiesc aproximativ 345.000 de oameni, dintre care 11.400 se află într-o tabără de refugiați.

Mulți erau în drum spre serviciu sau spre școală, iar strada era relativ liniștită. CNN a examinat un total de 11 videoclipuri care arată scena și convoiul militar israelian din diferite unghiuri, înainte, în timpul și după uciderea lui Abu Akleh.

