Strângere de fonduri pentru repatrierea unui tânăr. Medicii i-au mai dat 10 zile

George Alexa este un bărbat în vârstă de 36 de ani din comuna Trușești, județul Botoșani, care a luat calea străinătății imediat după ce și-a pierdut fratele și tatăl, scrie stiri.botosani.ro.

Ajuns în Anglia, tânărul a optat pentru a-și ajuta aproapele, acordând ajutor persoanelor mai puțin norocoase. A prestat muncă voluntară la numeroase organizații caritabile, lucrând în paralel la îngrijirea persoanelor cu dizabilități locomotorii, fapt care îi împlinea viața și îi alina dorul de rudele decedate.

Între timp însă, boala a avansat. Diabetul de care suferea i-a schimbat cursul vieții, lăsându-l pe un pat de spital din Anglia, cu un prognostic rezervat din partea medicilor. Specialiștii britanici tocmai l-au deconectat de la aparate, dându-i o șansă la viață de cel mult zece zile.

Campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea tânărului

Prietenii lui George s-au mobilizat și au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-l putea repatria și înmormânta creștinește în România.

Daniel Câșlariu, liderul Asociației „Grup Civic” Botoșani, se alătură inițiativei și transmite un apel tuturor celor care doresc să contribuie la strângerea de fonduri necesare repatrierii lui George.

„Dragi prieteni, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a ajuta să-l aducem acasă pe George. Din păcate această poveste este reală, iar băiatul este chiar din satul meu natal, Trușești. De când am văzut această strângere de fonduri, m-am rugat la bunul Dumnezeu să nu fie adevărat mai ales că eu îl cunosc personal deoarece am crescut cu el. Am rugămintea la dumneavoastră să distribuiți, în speranța că va dori cineva să dea o mână de ajutor familiei pentru a-l aduce acasă. Din păcate, nu se mai poate face nimic pentru el din spusele doctorilor. Vă rog din suflet să nu rămâneți indiferenți. Vă mulțumesc!”, este mesajul transmis de Daniel Câșlariu.

Sursă: stiri.botosani.ro