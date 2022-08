Stoltenberg: Europa va plăti un preţ pentru sprijinul acordat Kievului

O intervenţie non-accidentală lansată la televiziunea ţării din UE - Germania - care se teme cel mai mult de riscul unei adevărate crize industriale la iarnă din cauza gazelor lui Putin, dar mai ales o ţară în care frontul politic care susţine linia atlantistă implacabilă în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei pare să scârţâie: acum cinci zile Wolfgang Kubicki, vicepreşedinte al Bundestagului - parlamentul german - şi al partidului liberal de guvernământ, a declarat:

"Gazoductul Nord Stream 2 trebuie deschis cât mai curând posibil, pentru a ne putea umple rezervoarele de gaz pentru iarnă".

"Rusia foloseşte energia ca armă"

Riscul unei paralizii a locomotivei economice a Europei deschide un front intern, pe care liderii alianţei atlantice îl ţin sub observaţie cu multă atenţie: trebuie evitat un eşec al sancţiunilor împotriva invaziei, pentru că - aşa cum adaugă secretarul NATO "Rusia foloseşte energia ca armă".

"Totuşi, trebuie să înţelegem că nu există nicio alternativă la sprijinul nostru pentru Kiev: acest sprijin s-a născut din războiul brutal de agresiune al preşedintelui Putin împotriva unei naţiuni suverane şi independente din Europa: Ucraina" - continuă Stoltenberg în interviul acordat radiodifuzorul german.

Potrivit secretarului NATO, "preţul pe care l-am plăti dacă nu am sprijini Ucraina şi ar câştiga Rusia ar fi mult mai mare".

"Preşedintele Putin a făcut o mare greşeală de calcul. Credea că în Ucraina va învinge în câteva zile: în schimb ne aflăm de şase luni în război". "Războaiele sunt imprevizibile prin natura lor".

"Ne confruntăm cu un război de uzură, a cărui cheie va fi voinţa şi logistica", conchide secretarul Alianţei Atlantice, scrie Rador care citează Rai News.

"În urmă cu câteva luni, colegul meu Urmas Reinsalu a devenit din nou ministrul de externe al Estoniei. M-am bucurat de noua sa numire în funcţie, pentru că am avut o relaţie personală bună şi am avut o cooperare reuşită. M-am bucurat şi de iniţiativa sa de a vorbi cu mine la telefon, pentru a analiza situaţia actuală de securitate", a scris Péter Szijjártó, ministrul ungar de externe şi al comerţului exterior, pe pagina sa de Facebook.

"A fost o discuţie lungă şi am convenit asupra celui mai important aspect: că războiul din Ucraina trebuie să se încheie cât mai curând! I-am spus că Ungaria - în calitate de ţară vecină cu Ucraina - are un interes deosebit de mare în a avea parte de pace, cât mai curând posibil. Cu toate acestea, gândim diferit cu privire la utilitatea sancţiunilor în obţinerea păcii - a scris ministrul ungar de externe. Guvernul Estoniei va iniţia un nou pachet de sancţiuni, iar în această privinţă, eu am punctat imediat faptul că Ungaria nu este dispusă nici măcar să negocieze cu privire la noi sancţiuni energetice", a mai scris în postarea da şefului diplomaţiei ungare.

"În prezent este fizic imposibil ca aprovizionarea cu petrol şi gaze naturale a Ungariei să fie asigurată fără surse de energie din Rusia, astfel că noi nu vom fi de acord ca poporul maghiar să plătească preţul războiului", a spus Péter Szijjártó.

Sancţiunile energetice cauzează mai multă durere Europei decât Rusiei, astfel că înăsprirea acestora este complet lipsită de logică. Am vorbit şi despre propunerea potrivit căreia trebuie înăsprite condiţiile de eliberare a vizelor pentru cetăţenii ruşi. În această privinţă Ungaria este de acord cu poziţia cancelarului german şi nu intenţionează să introducă niciun fel de restricţii, a mai precizat ministrul ungar de externe, transmite MTI, conform Rador.

