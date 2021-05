Judecătoarea Adriana Stoicescu, către Stelian Ion: ”Plecați acasă, judecătorii nu sunt preșul dvs!” Replica ministrului Justiției: Nici vorbă!

În adresa transmisă către Mircea Creţu, președintele Curții de Apel Timișoara, se precizează riscul de a face închisoare în cazul în care sunt emise acte administrative privind drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești pentru care nu au fost alocate fonduri în bugetul pe 2021.

"Cu riscul de a-mi petrece restul carierei de magistrat în cercetări disciplinare, cu riscul de a fi sancţionată, îmi asum! Plecaţi acasă, dl Stelian Ion, pseudoministrul injustiţiei! Judecătorii nu sunt preşul dvs! Să vă fie ruşine, dar nu cred că ştiţi ce înseamnă asta! Nimeni nu a ameninţat public un preşedinte de curte. Şi v-aţi gândit că e timpul, nu? Aveţi în sânge secretarul de partid care îşi cheamă “slugile” la raport, nu? Orice minut cu dvs în fruntea justiţiei este un pas spre dezastru! Plecaţi!", a scris Adriana Stoicescu pe Facebook.

"Mi se pare că e o intoxicare"

"Cred că doamna judecătoare are informaţii greşite. Nu s-a întâmplat în niciun moment acest lucru. Nu am semnat niciun document şi nu am transmis niciunui judecător de la nicio instanţă un astfel de avertisment. Este o chestiune care circulă voit sau nu, în spaţiul public. Mi se pare că e o intoxicare. Dimpotrivă! Am rugat secretarul de stat, pe domnul Alexe Dimitriu, să îi sune pe toţi preşedinţii curţilor de apel să clarifice acest aspect pentru că a fost o discuţie mai veche, de câteva săptămâni.

La rândul meu, am avut o discuţie cu toţi preşedinţii curţilor de apel şi le-am explicat clar cum stau lucrurile. Nici vorbă de a fi semnat vreun document într-un astfel de ton imperativ, ultimativ şi ameninţător eu, ca ministru. Lucrurile sunt clare. În rest, nu am ce comenta. Judecătorii au dreptul la o opinie. Are dreptul doamna judecător să îşi exprime opinia aşa cum consideră", a spus Stelian Ion.

Adresa primită de judecătorul Mircea Crețu

”După cum vă informam prin nota de fundamentare nr. 2/23682/11.03.2021 prin care a fost stabilită repartizarea bugetului de stat pe anul 2021 al Ministerului Justiţiei către ordonatorii secundari şi tertiari directi, prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/ 2021 nu au fost asigurate fonduri pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărări judecătoreşti, acte administrative, respectiv OUG nr.3/2019.

Emiterea unor acte administrative prin care se stabilesc drepturi salariale care exced prevederilor legale mai sus-mentionate, presupune angajarea unor cheltuieli peste limita creditelor de angajament aprobate prin buget, ori, potrivit abn.2 şi 3 ale art.4 din Legea nr.500/ 2002 privind finantele publice, cu modificănte şi completărite ulterioare,

“(2) Sumete aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, in cadrul cărora se angajează, se ordonantează şi se efectueoză plăti, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(3) Angajarea cheltuielilor din bugetele prevăzute la ort. 1 alin. (2) se face numai in limita creditelor de angajament şi in scopurile pentru care au fost aprobate.”

De asemenea, trebuie avute in vedere şi prevederile art.71 din Legea nr.500/ 2002 pnvind finantete publice, cu modificările şi completările ulterioare care stabileşte că “Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) constituie infractiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”, se arată în adresa pe care ar fi trimis-o ministrul, publicată de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial.