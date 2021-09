Ștefan Stan a plâns după ce s-a uitat la Las Fierbinți: "Am retrăit sacrificiile mamei mele pentru mine". Moment emoționant în serial (VIDEO)

"Las Fierbinți, comedia care m-a făcut să plâng… Astăzi m-am trezit cu o stare nu foarte bună. Am zis să mă uit la un serial de comedie, să mă ajute să-mi schimb starea asta idioată. Şi am urmărit Episodul 9 din sezonul 19 şi am plâns. M-a făcut să plâng pentru că am regăsit cu tristețe ceea ce se trăieşte în țara asta. Mi-am adus aminte de momentul în care mama și-a vândut lanțul de aur de la gât…pe care îl avea de când era adolescentă, să-mi cumpere de îmbrăcat şi rechizite pentru prima zi de liceu. Am retrăit toate sacrificiile pe care le-a făcut ca părinte pentru mine. Esenţa acestui episod mi-a rupt sufletul efectiv, l-a târât prin țărâna aia din Fierbinți. M-a teleportat acolo lângă acei minunaţi actori care au interpretat realitatea cum nu se poate mai bine. Asta este viața în România şi mi-aș dori să se schimbe. Mi-aș dori același final fericit şi în viața reală în care toți suntem uniţi şi ne sprijinim unii pe alții, dar nu mă pot amăgi...P.S. Mă aștept să fie un “Dorel” sau un “Geani” care nu va înţelege", a scris Ștefan Stan pe Facebook.

Las Fierbinți, lider de audiență

Las Fierbinți este un serial românesc de comedie, difuzat la Pro TV lunea, marțea și joia, de la ora 20.30. Sitcomul în regia lui Dragoș Buliga a debutat pe data de 1 martie 2012, având tema muzicală ”Zarița Zanga”, compusă și interpretată de Mihai Mărgineanu, cel care apare și în distribuția serialului.

Serialul Las Fierbinți a fost săptămâna trecută lider absolut de audiență pe toate categoriile de public. În medie, luni, marți și joi, a înregistrat 10.7 puncte de rating și 30.9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce poziția secundă a avut, în medie, 5.0 puncte de rating și 14.3% share, potrivit stirileprotv.ro. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, din mediul urban, PRO TV a condus topul televiziunilor cu o medie de 8.0 puncte de audiență și 28.0% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea, în medie, 4.2 puncte de rating și 14.9% share.

Pe 13 septembrie, serialul Las Fierbinți a înregistrat cel mai bun share în rândul publicului urban, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, din ultima săptămâna, din prime time, iar episodul de marți, 14 septembrie, a înregistrat cel mai bun share din prime time, din ultima săptămâna, la nivel național.

Vezi mai jos episodul 9 despre care vorbește Ștefan Stan, de la minutul 31.