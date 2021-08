Steaua, OUT din Cupa României. Oprița, supărat foc după ce l-a eliminat o echipă din liga a 3-a

Progresul Spartac a deschis scorul în minutul 57, prin Lixandru, iar Steaua a egalat șapte minute mai târziu, prin Chipirliu. Progresul a dat lovitura în minutul 90, când șutul lui Ohaci a fost deviat în poartă de Mihăescu.

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, a fost foarte supărat după ratarea obiectivului sezonului:

'S-a pierdut un obiectiv. Am încercat să câștigăm, am vrut să dau minute tuturor jucătorilor din lot. Chiar dacă jucam cu o echipă din Liga 3 știam că e foarte greu. Fiind terenul lor, s-au acomodat mai repede, se antrenează zi de zi, iar noi n-am avut atitudine în primele 60 de minute, până am primit gol. După aceea, cu cei care au intrat s-a văzut o schimbare de atitudine, am fost mai agresivi, am egalat, am pus presiune pe ei, dar am făcut acea greșeală, se întâmplă.', a declarat Oprița.

'Atitudinea n-au avut-o, și-au dorit mai mult adversarii'

'Puteam și noi să facem 2-1 prin Chipirliu, dar sunt supărat pe atitudinea celor din prima repriză și 15 minute din a doua. Ce pot să mai... îmi pare rău, sunt foarte supărat. Mi-am dorit. Nu vreau să spun mai multe la cald, vreau să mă liniștesc, sunt foarte supărat și trăiesc la intensitate meciurile. Aș vrea ca și ei să dea mai mult atunci când intră.', a adăugat Oprița.

' Sunt și eu om. De încercat am încercat'

'Era și oboseală. E un teren greu, sintetic, avem meci la Slobozia și era normal să le dau și celorlați minute. Aveam încredere în ei, s-au antrenat bine, dar asta e. Am greșit, n-am greșit, a trecut. Așa ar fi trebuit să joc. Atitudinea n-au avut-o, și-au dorit mai mult adversarii. Și eu îmi doream. Eu nu-mi doresc? Am încercat să le îndeplinesc dorințele (n.r - fanilor și conducerii), am vrut și Cupa României. Sunt și eu om. De încercat am încercat, dar sunt și momente din astea. Nu trebuia să pierdem acum, dar s-a întâmplat. Ne-a prins și rău cu meciurile din trei în trei zile, ne-a dat peste cap programarea din prima etapă și se pare că n-am putut face față, deși erau jucători odihniți, care trebuiau să arate altfel.', a spus antrenorul Daniel Oprița, la Digi Sport.