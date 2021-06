Speranță la sat. Preotul care a reuşit să trezească la viaţă o comunitate

Preotul ortodox din sătucul mureşean Râpa de Jos, comuna Vătava, Dacian Iustinian Oprea, în vârstă de 35 de ani, a reuşit să trezească la viaţă o comunitate mică şi izolată, în mare parte îmbătrânită, după ce a pus în valoare tradiţiile şi obiectele etnografice locale, prin întemeierea unui muzeu, şi a stimulat tinerii să revină în sat, după ce a înfiinţat un centru cultural, care oferă numeroase facilităţi pentru copii, scrie Agerpres.

"În luna februarie 2017, am fost instalat în această parohie, era o parohie îngrijită de preotul care a fost înaintea mea, tot un preot tânăr, care a venit aici la 21 de ani şi a făcut multe pentru această comunitate. Am spus să duc mai departe lucrarea lui, făcând şi mai multe. În locul în care este muzeul a fost curtea casei parohiale. Pe acel loc, care a necesitat excavare, s-a construit muzeul, tocmai pentru a fi la marginea drumului, iar accesul să fie mai uşor. Înainte să vin în parohie am auzit despre zona Vătava, Râpa, Dumbrava şi ştiam că sunt foarte multe obiceiuri şi multe tradiţii, cu porturi populare foarte frumoase. Am venit aici şi într-adevăr era cum auzisem, erau multe obiceiuri, jocuri, multe obiecte etnografice. Satul este un pic îmbătrânit şi am constatat că oamenii încă mai aveau lucruri vechi, însă cei mai mulţi le ţineau prin poduri, în şuri, pe sub fân sau aruncate pe mai ştiu eu unde. Am zis să încerc să le adun la un loc. Mergând cu botezul, cu Sfânta Cruce, îmi notam la fiecare casă ce obiecte vechi are fiecare, iar apoi mergeam şi îi rugam pe oameni să mi le dea şi să le pun în muzeu. Mergeam, dădeam jos reverenda şi urcam în poduri, sus în şură, le-am şters de praf şi le-am curăţat", a declarat, pentru Agerpres, preotul Dacian Iustinian Oprea.

Muzeu inaugurat

Astfel, după trei ani de muncă intensă, preotul a reuşit să inaugureze muzeul din Râpa de Jos, în 13 iunie 2020, ocazie cu care lucrarea a fost sfinţită de către arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu Pop.

Pe lângă numeroasele obiecte etnografice, în muzeu se află şi mare parte din istoria bisericii ortodoxe din sat, o bisericuţă care a împlinit 300 de ani şi poartă hramul 'Înălţarea Domnului'. Există însă o însemnare care arată că, în 8 martie 1881, aici a existat o altă biserică, ce purta hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Piesă de mare valoare

Actuala biserică din Râpa de Jos cu hramul "Înălţarea Domnului" adăposteşte o piesă de o mare valoare arhitecturală - Piciorul Sfintei Mese din Sfântul Altar, pe care se slujeşte şi astăzi. Acest picior, care este din piatră, are o inscripţie în alfabetul chirilic "Pomana popii Lupu, văleat 1759", însă viaţa religioasă în aceste locuri este mult mai veche.

Într-o altă însemnare din secolul al XIV-lea se menţionează numele unui preot de rit ortodox, popa Nicolae, din satul Râpele, denumirea veche a localităţii Râpa şi Vătava, fapt ce dovedeşte că acolo exista deja o comunitate închegată.

"Icoanele şi uşile de altar din muzeu sunt de la fosta biserică, din 1665 până după 1890. Pe locul bisericii vechi s-a construit biserica pe care o vedeţi astăzi, dar masa Sfântului Altar datează din anii 1600, e în acelaşi loc, nu s-a modificat. Uşile diaconeşti - respectiv uşile de nord şi de sud, situate de o parte şi de alta a iconostasului din bisericile ortodoxe -, pe care le avem în muzeu, sunt din 1850, sunt vechi, icoanele la fel sunt foarte vechi, la fel şi restul obiectelor pe care am reuşit să le păstrăm", a dezvăluit preotul Oprea.

Colecție de cărți vechi

Printre comorile din Muzeul din Râpa de Jos se regăsesc şi o serie de cărţi vechi, bisericeşti, cum ar fi "Octoihul Mic cu Catavasier", tipărit la Cernăuţi în 1903; "Apostol", tipărit pe vremea Regelui Ferdinand I, în 1914; cărţi cu autografele Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Justinian Marina, din perioada 1948-1977, precum şi "Sfintele Liturghii ale celor patru sfinţi părinţi ai noştri", tipărită la Blaj în 1931.

De asemenea, în muzeu a fost adunată toată viaţa satului, de la pluguri, războaie de ţesut şi alte obiecte etnografice, precum şi obiecte de vestimentaţie şi ţesături care împodobeau cândva casele ţărăneşti.

"Am primit pentru muzeu portul popular al unei familii din Râpa de Jos: tata, mama şi doi copii. Este o familie care a stat în sat. Acea femeie are acum 84 de ani, soţul ei a murit acum doi ani, avea în jur de 90 de ani, nu au avut copii. Sunt două manechine mici, sunt copiii pe care şi i-au dorit şi le-au croit porturi, pentru o fetiţă şi un băiat. Neavând copii, mi-au dăruit mie cele patru porturi, ca să le expun în muzeu", a spus Dacian Iustinian Oprea.

Centru cultural pentru copii

Tânărul preot nu s-a îngrijit doar de trecut, ci şi de viitor, construind un loc de întâlnire şi de delectare pentru copiii din sat, pe care l-a denumit Centrul Cultural Catehetic "Protopop Simion Popescu".



"Acest centru cultural l-am gândit atât pentru cei mai mici, amenajând un loc de joacă dotat cu absolut tot ce e necesar - numeroase jucării, căsuţe, trambulină -, cât şi pentru copiii mai mari, avem masă de ping-pong, biliard, mese de fotbal. De asemenea, am dotat centrul cu o mică bibliotecă şi cu calculatoare şi am înfiinţat o sală de clasă, în care ne propunem ca, împreună cu profesorii din sat, să oferim meditaţii la diferite materii şi să predăm limbi străine. Odată cu ridicarea restricţiilor de după pandemie, copiii vor avea acces la spaţiile de joacă şi la sala de curs. Am dorit să le oferim tot confortul şi toate condiţiile astfel încât să se simtă bine şi să fie încurajaţi să participe la activităţile pe care le organizăm aici", a afirmat preotul.

Surprize pentru copii

Tot Dacian Iustinian Oprea este cel care l-a adus pe Moş Crăciun pentru prima dată în satul Râpa de Jos, dar şi pe îndrăgiţii Mickey şi Minnie Mouse, chiar de 1 Iunie, în acest an.



Pe lângă Mickey şi Minnie Mouse, de Ziua Copilului, la invitaţia preotului au participat şi artiştii Florin Voşloban, Florina Oprea şi Angel Avram, iar această acţiune a atras numeroşi copii din satele învecinate, localnicii arătându-se încântaţi de faptul că 'niciodată la Râpa nu au fost atâţia copii adunaţi la un loc'.



"În cadrul evenimentului au fost prezenţi circa 100 de copii însoţiţi de părinţi şi bunici, cu toţii bucurându-se de această zi de sărbătoare a copilăriei. (...) Văzând fericirea de pe faţa copiilor, ne-am propus, cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi cu binecuvântarea IPS Irineu al Alba Iuliei, să organizăm în fiecare an, de Ziua Copilului, un astfel de eveniment. Ziua de 1 Iunie din acest an, la Râpa de Jos, a fost astfel trăită din plin ca sărbătoare a bucuriei, atât de către copii, cât şi de către părinţi. Timpul petrecut alături de copii s-a dovedit a fi extrem de preţios şi generos, întrucât a făcut ca părinţii şi ceilalţi adulţi participanţi să se deconecteze de la problemele lor zilnice, de la gândurile care, de regulă, curg lanţ, şi să se conecteze la prezent, la universul copilăriei, la acea lume mică şi minunată în care totul este posibil. Pe parcursul câtorva ore, ne-am bucurat de acea stare de bine mult dorită şi toţi au rămas cu o amintire foarte frumoasă şi consistentă. Şi aceasta fiindcă în sufletele copiilor noştri a rămas acea puritate şi inocenţă care fac ca toate lucrurile să fie foarte simplu de realizat", a subliniat Dacian Iustinian Oprea.

Premii de Ziua Copilului

Evident că premiile oferite pentru cele mai frumoase desene pe asfalt au constat în câte o trotinetă şi o bicicletă, iar acest lucru nu este întâmplător, fiindcă acelaşi preot este iniţiatorul proiectului care a devenit foarte popular - "O bicicletă pentru fiecare copil".

Prin acest proiect, până acum peste 35 de copii din sat şi din împrejurimi au primit biciclete, considerate de multe familii din zonă un lux, pe care nu şi l-ar fi putut permite niciodată, mai ales că cei mai mulţi localnici trăiesc din agricultură.



Dacian Iustinian Oprea a fost instalat ca preot în Râpa de Jos în anul 2017 şi, după ce a văzut că cea mai mare dorinţă a copiilor din sat este de a avea câte o bicicletă, a iniţiat proiectul "O bicicletă pentru fiecare copil", iar prin exemplul personal, de a-şi dona propria bicicletă unui copil necăjit, i-a influenţat şi pe alţi oameni să facă un astfel de gest.