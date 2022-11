Spaima șoselelor. Polițist: În alte țări cu apă caldă, personajul Culiță nu ar mai fi văzut lumina libertății ani la rând

„Culiță, personajul cvasicunoscut în anumite medii, a zâmbit slinos, sarcastic, ofensator și ostentativ nu numai la adresa jurnaliștilor, ci și la a tuturor celor care (încă) respectă legea în țara asta.

Personajul Culiță nu realizează cât de norocos este de faptul că doar șansa a făcut ca un om nevinovat să nu intre în pământ din cauza inconștienței sale neasumate. Tu ar trebui să intri în pământ, Culiță, de rușine!

Personajul Culiță nu realizează cât de norocos este că trăiește în România, unde legile îi favorizează pe infractorii de teapa lui, în timp ce justiția românească încurajează, ba chiar instigă la modul cel mai concret posibil și pe alții din mediile de care vorbeam să comită asemenea fapte.

În alte țări cu apă caldă, personajul Culiță nu ar mai fi văzut lumina libertății ani la rând. În țara tuturor posibilităților, România, mr. Culiță își atrage "simpatii" prin glume de autobază rânjite grețos. Reține un lucru, mister: nu e cool să fii Culiță. E dezgustător!”, a spus Bogdan Bănică, președinte executiv al Sindicatului Național al Polițiștilor din România DECUS.

Manelistul Culiţă Sterp se afla şi sub influenţa drogurilor în momentul în care a produs accidentul din Cluj-Napoca.

Anchetatorii au extins urmărirea penală în cazul lui Culiţă Sterp şi pentru conducere sub influenţa drogurilor după accidentului produs într-o intersecție din Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca.

„Cu privire la evenimentul rutier produs la data 17 noiembrie a.c., în jurul orei 02.00, în centrul municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate două autoturisme, Compartimentul de Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive", transmite IPJ Cluj.

Amintim faptul că două mașini s-au ciocnit într-un accident, acum câteva zile în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. Manelistul Culiță Sterp a fost una dintre persoanele implicate.

Culiță Sterp, posesorul bolidului de lux de culoare albastră, a forțat culoarea roșie a semaforului, izbindu-se apoi de o altă mașină de culoare albă care circula regulamentar, pe culoarea verde.

