Soldatul EROU din Ucraina. S-a aruncat în aer ca să oprească tancurile rusești. "Fratele nostru a fost ucis" - FOTO în articol

Scene de groază sunt în aceste momente în Ucraina, după ce Rusia a atacat mai multe orașe. Mamele cu copii fug din cauza războiului, care pe unde pot, alții stau ascunși în buncăre sau în metrou, iar militarii încearcă să își protejeze țara.

Armata Ucrainei a postat pe Facebook cazul unuia dintre soldați, ucis de război. Tânărul s-a sacrificat și s-a aruncat în aer, ca să oprească tancurile rusești. A reușit, le-a oferit un avantaj celorlalți militari ucraineni. Vitali este considerat erou în Ucraina, dar probabil a lăsat în urmă multă durere și lacrimi din partea prietenilor și familiei. Îndurerați, colegii săi spun că vor continua lupta și că nu se vor lăsa bătuți. "Fratele nostru a fost ucis", au scris aceștia.

"În această zi grea pentru țara noastră, când poporul ucrainean se confruntă cu ocupanții ruși din toate direcțiile, unul dintre cele mai grele locuri de pe harta Ucrainei a fost intersectarea din Crimeea, unde unul dintre primii inamici s-a întâlnit cu un batalion separat.

Ca să oprească înaintarea coloanei de tancuri, s-a luat decizia de a dărâma Podul rutier Geniche. Un inginer din batalionul separat, Skakun Vitali Volodimirovici, a fost chemat pentru a îndeplini această sarcină. Podul a fost minat, dar nu a avut timp să iasă de acolo. Potrivit cuvintelor fraților noștri, Vitali a anunțat că aruncă podul în aer.

A avut loc imediat o explozie. Fratele nostru a fost ucis. Actul său eroic a încetinit semnificativ înaintarea inamicului, permițând unității să se mute și să organizeze apărarea. Comandamentul Corpului Marin va solicita comandamentului superior acordarea distincției de stat marinarului Skakun Vitali Volodimirovici.

Invadatori ruși, să știți, sub picioarele voastre va arde pământul! Vom lupta cât vom trăi! Și cât vom fi în viață ne vom lupta!”, se arată în postarea Armatei Ucrainei.

The #Ukrainians blew up another bridge leading to #Kiev in order to delay the #Russian forces pic.twitter.com/uFxhG6d9lr