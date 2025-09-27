€ 5.0772
Data publicării: 16:14 27 Sep 2025

Siria vrea să-l aducă înapoi pe Bashar al-Assad din Rusia ca să-l judece
Autor: Bogdan Bolojan

agerpres_16837198_19111700 Sursa Foto: Agerpres Bashar al-Assad
 

Autoritățile siriene au făcut sâmbătă un anunț cu puternic impact internațional: a fost emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut.

Mandatul a fost emis în lipsă, iar judecătorii au confirmat că fostul lider va fi dat în urmărire internațională prin Interpol, potrivit agenției oficiale SANA, citată de DPA.

Este pentru prima dată în peste două decenii când justiția siriană face un astfel de pas împotriva celui care a condus Siria cu o mână de fier din 2000 până la sfârșitul anului 2024. Bashar al-Assad este acuzat de crime cu premeditare, tortură cauzatoare de moarte și represiune sângeroasă împotriva populației civile, fapte ce datează din primăvara anului 2011, atunci când orașul Daraa a devenit epicentrul protestelor anti-guvernamentale.

Amintirea sângeroasă a lui 2011

În acel an, Siria s-a alăturat valului de proteste cunoscut sub numele de „Primăvara Arabă”, care a zguduit lumea arabă și a dus la răsturnarea mai multor regimuri autoritare. În Daraa, primele manifestații au fost reprimate violent de forțele de securitate, ceea ce a transformat protestele pașnice într-un conflict armat de proporții. Represiunea ordonată de regimul al-Assad a fost considerată de numeroase organizații pentru drepturile omului drept una dintre cele mai brutale din regiune.

În anii ce au urmat, Siria a fost cuprinsă de un război civil care a devastat țara: sute de mii de oameni au murit, iar milioane au fost forțați să se refugieze în străinătate. Închisorile siriene au devenit locuri de groază, unde, potrivit mărturiilor supraviețuitorilor, prizonierii au fost torturați sistematic, iar unii au dispărut fără urmă.

Schimbarea de regim și noua conducere

În decembrie anul trecut, o ofensivă fulgerătoare a rebelilor islamiști a dus la prăbușirea regimului al-Assad. În fruntea noii conduceri se află actualul președinte Ahmed al-Sharaa, care a promis să pună capăt deceniilor de dictatură și să aducă Siria pe un drum al reconcilierii și reconstrucției.

Noua administrație încearcă să transmită un mesaj de normalizare și respect pentru drepturile omului, pentru a câștiga sprijinul comunității internaționale. Procesul împotriva lui al-Assad este văzut ca un pas necesar pentru a demonstra că noile autorități sunt dispuse să facă dreptate pentru victimele războiului.

Relația complicată cu Rusia

Deși Bashar al-Assad se află în prezent pe teritoriul Rusiei, unde a găsit refugiu, Damascul nu a rupt complet legăturile cu Moscova. Din contră, noul guvern încearcă să repare relațiile bilaterale, în ciuda faptului că Rusia a fost principalul sprijin militar al regimului căzut. În ultimele luni, miniștrii sirieni ai Apărării și Afacerilor Externe au efectuat vizite oficiale la Moscova, iar în februarie președintele Ahmed al-Sharaa a discutat direct cu Vladimir Putin, convenind asupra menținerii unui dialog deschis privind viitorul celor două baze militare rusești de pe teritoriul sirian.

Deocamdată, nu există un acord privind prezența militară rusă pe termen lung, însă președintele sirian a fost invitat să participe la un summit programat pentru luna octombrie la Moscova, ceea ce ar putea semnala o posibilă apropiere diplomatică.

Un dosar cu implicații internaționale

Emiterea mandatului de arestare pentru Bashar al-Assad ar putea complica relațiile deja fragile dintre Siria și Rusia, dar și cu alte state care în trecut au sprijinit regimul. Dacă Interpol va valida solicitarea, fostul președinte ar putea fi reținut în momentul în care părăsește teritoriul rus, deși este puțin probabil ca Moscova să îl extrădeze.

Procesul anunțat la Damasc este însă mai mult decât o procedură juridică: reprezintă un simbol al tranziției politice din Siria și al încercării noii conduceri de a închide un capitol de violență și teroare care a marcat profund istoria recentă a țării. Pentru victimele represiunii din 2011 și familiile lor, acest mandat de arestare ar putea fi primul pas către recunoașterea suferințelor îndurate și, poate, către o formă de justiție mult așteptată.

