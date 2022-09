Şefa diplomaţiei germane acuză Rusia de atac la valorile fundamentale ale ONU

Ministrul german de externe Annalena Baerbock a subliniat rolul vital constant al ONU în gestionarea crizelor mondiale, înainte de a pleca spre New York pentru a participa la reuniunea Adunării Generale a ONU, ale cărei lucrări se deschid marţi, potrivit DPA.

Totuşi, Baerbock a adăugat că sesiunea Adunării Generale din această săptămână nu va fi la fel 'ca precedentele' şi a acuzat Moscova că, prin invadarea Ucrainei, a atacat principiile pe care s-au întemeiat Naţiunile Unite.



Chiar dacă este unul dintre cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a demonstrat un dispreţ total pentru dreptul internaţional şi întreaga ordine globală, a acuzat ea.



'Avem nevoie de Naţiunile Unite pentru a găsi în comun soluţii la problemele globale. Nicio ţară nu ar trebui să trăiască cu teama că un vecin mai puternic o va ataca' într-o zi, a afirmat Baerbock.



ONU ar putea fi caracterizată ca un forum unde oamenii se ascultă unii pe alţii, cu respect şi înţelegere, uniţi prin valori fundamentale comune, cum ar fi renunţarea la violenţă şi egalitatea tuturor naţiunilor, a spus Baerbock.



Referitor la Ucraina, ea precizat că Germania s-a aflat ferm de partea acesteia şi va continua să o sprijine 'cu tot ceea ce are nevoie' pentru a aduce pacea.



Săptămâna aceasta, la New York, accentul urmează să fie pus pe 'cum să abordăm şi să urmărim penal crimele oribile comise în Ucraina în numele Rusiei', precum şi pe diminuarea riscului producerii unui dezastru nuclear în această ţară, în condiţiile în care bombardamentele asupra centralelor nucleare ameninţă cu o 'catastrofă milioane de oameni', a subliniat Annalena Baerbock.



Peste 140 de şefi de stat şi de guvern ar urma să participe la cea de-a 77-a sesiune anuală a Adunării Generale a ONU, la New York, săptămână aceasta, precizează Agerpres.

Preşedintele Klaus Iohannis participă la Adunarea Generală a ONU, la New York

Preşedintele Klaus Iohannis va conduce delegaţia României care va participa, marţi şi miercuri, la New York, la segmentul la nivel înalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, participarea preşedintelui la sesiunea din acest an va constitui o oportunitate de evidenţiere a poziţiei României cu privire la actualele provocări globale, în contextul agresiunii ilegale şi neprovocate a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, care necesită solidaritate, unitate şi reacţie rapidă, bazate pe respectarea dreptului internaţional.

'Preşedintele Klaus Iohannis va evidenţia, de asemenea, în cadrul intervenţiei sale naţionale, necesitatea unor soluţii comune în ceea ce priveşte celelalte provocări la nivel global precum securitatea energetică, schimbările climatice, securitatea alimentară şi accesul la educaţie', arată sursa citată.

Tema celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a ONU o constituie 'Soluţiile prin solidaritate, sustenabilitate şi ştiinţă'. Printre priorităţile sesiunii de anul acesta se vor afla pacea şi securitatea umană, dezvoltarea durabilă, principiul 'a nu lăsa pe nimeni în urmă', incluziunea socială, securitatea cibernetică, drepturile omului, biodiversitatea, managementul apelor şi gestionarea provocărilor globale, precum schimbările climatice şi pandemia de COVID-19, pe baza datelor ştiinţifice. Segmentul de dezbateri generale la nivel înalt debutează marţi, acesta marcând cel mai important eveniment internaţional anual de diplomaţie multilaterală.

Președintele Iohannis va susţine marţi, în prima zi a segmentului la nivel înalt al dezbaterilor generale, intervenţia naţională în plenul Adunării Generale a ONU. Administraţia Prezidenţială mai informează că, la invitaţia preşedintelui Consiliului European, Charles Michel, a preşedintelui Republicii Senegal, Macky Sall, lider al Uniunii Africane, a preşedintelui Guvernului Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, şi a secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, preşedintele Iohannis va participa la Summitul global dedicat securităţii alimentare (Global Food Security Summit).

Cu acest prilej, şeful statului va transmite un mesaj privind eforturile ţării noastre de a sprijini tranzitul cerealelor din Ucraina şi de a răspunde preocupărilor la nivel global privind evitarea unei crize alimentare.

În marja Adunării Generale a ONU, va avea loc şi Summitul Transformării Educaţiei (Transforming Education Summit-TES), în cadrul căruia preşedintele va transmite un mesaj video în care va face referire la o serie de angajamente ale României în domeniul educaţiei, în linie cu obiectivele reuniunii.

La iniţiativa lui Klaus Iohannis, România va coprezida linia tematică 'Profesorii, predarea şi cariera didactică'.

Programul președintelui cuprinde şi o serie de evenimente formale consacrate, incluse în programul fiecărui segment de nivel înalt al Adunării Generale a ONU. În marja participării la Adunarea Generală a ONU, preşedintele Klaus Iohannis va avea o întrevedere bilaterală cu preşedintele Grupului Băncii Mondiale, David Malpass.

Vizita președintelui în Statele Unite ale Americii va include şi o deplasare la San Francisco (California), joi şi vineri. Cu acest prilej, preşedintele Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu membrii comunităţii româneşti.

De asemenea, el se va întâlni cu reprezentanţi ai conducerii unor companii din domeniul tehnologiilor inovative, precizează Administraţia Prezidenţială.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News