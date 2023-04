Secretarul general al NATO, vizită fulger la Kiev / foto

Jens Stoltenberg a efectuat o vizită în Kiev, capitala Ucrainei, conform SkyNews.

Imaginile apărute pe rețelele de socializare îl arată pe secretarul general al NATO în Kiev.

Vizita sa vine pe fondul celei mai recente extinderi a organizației, care a primit recent Finlanda și așteaptă și alăturarea Suediei în viitor.

The NATO Secretary-General @jensstoltenberg arrived in Kyiv! He was seen today morning paying tribute to the fallen Ukrainian defenders. #Ukraine #Kyiv #NATO pic.twitter.com/yjY6yR1tpI