Scriitor, în Piața Drumul Taberei: Toate prețurile sunt mai mari ca-n Auchan. De exemplu, un kilogram de ceapă roșie era 10 lei. Am constatat că jumătate dintre ele erau uscate

Cum arată modernizarea, în 2022, la Piața Drumul Taberei, aflăm de la publicistul Arthur Suciu.

„Am fost la Piața Drumul Taberei, care s-a modernizat. Eu eram împotriva modernizării pentru că voiam să existe în continuare acel iarmaroc, să nu fie totul ca la Auchan. Am parcat și m-am așezat la un rând de vreo 20 de persoane ca să plătesc parcarea.

M-am gândit: "S-o plătesc înainte ca să nu mă trezesc cu amendă". M-am uitat pe panouri: nu scria când se plătește. Am întrebat niște oameni: nu știau. M-am gândit: în București, te dai jos din mașină și plătești. Așa e cel mai sigur. Când mi-a venit rândul, eram deja înghețat. Am băgat cardul: nu aveam nimic de plată. Deci, trebuia să plătesc la sfârșit. La sfârșit, am mai stat la un rând de 20 de persoane.

Eu eram foarte tolerant cu vânzătorii de la piață, dar, după modernizare, mă așteptam la altceva. Toate prețurile sunt mai mari ca-n Auchan. De exemplu, un kilogram de ceapă roșie era 10 lei. Când am ajuns acasă, am constatat că jumătate dintre ele erau uscate. În aceste condiții, oare de ce nu ți se oferă bon fiscal?

Am întrebat pe cei care vindeau brazi dacă se poate plăti cu cardul și s-au uitat la mine de parcă eram de la vreun control. La carne vindeau două doamne tinere cu niște unghii false mai lungi decât degetele. În una dintre mâini purtau o mănușă, chipurile ca să fie igienice. Însă, bineînțeles, lucrau mai mult cu cealaltă mână, fără mănușă, iar cu mâna în care aveau mănușa băteau și la calculator, ba chiar una a luat o bucățică de cărniță și i-a băgat-o în gură iubitului ei, care era acolo, după care l-a șters duios pe bot. Cărnurile stăteau alandala peste tot.

În sfârșit, ideea e că, atunci când vine vorba de modernizare, eu devin brusc foarte exigent și îmi amintesc că totuși sunt o ființă igienică, prin modernitate la cumpărături înțeleg mai ales marfă proaspătă servită în condiții igienice și, apoi, vândută legal, inclusiv prin plata cu cardul. Nimic din toate acestea la Piața Drumul Taberei. Nu s-a modernizat decât hala. Procesul de modernizare înseamnă să petreci trei sferturi de oră în plus la rând la parcare, înseamnă să faci o hală și să aduni lumea în jurul unui tonomat.

Dacă tot s-a terminat cu țăranii (care aveau totuși un fel de curățenie a lor), atunci să facem lucrurile cum trebuie”, a scris Arthur Suciu pe pagina sa de Facebook.

