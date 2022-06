Schimbările climatice. Constantin Damov, președintele Green Group: Viața se va schimba complet. Vom da un examen de maturitate ca specie

Constantin Damov, președinte Green Group, a participat la conferința "Schimbările climatice, prioritate zero la nivel european. Ce face România?", organizată de DC MEDIA GROUP. Damov a vorbit despre schimbările climatice și pericolul reprezentat de acest fenomen, explicând pe înțelesul tuturor cum ne afectează, de fapt, încălzirea globală cauzată în primul rând de poluare.

Constantin Damov, glumă tare despre poluare

"Eu sunt o persoană cu simțul umorului și de fiecare dată încep cu o glumă. Vin din zona reciclării și acolo îmi aduceam aminte de o glumă de-a lui Gyuri Pascu, de la Divertis, care spunea, la un moment dat: "Domnule, ce bine că ne-au poluat la mediu, că dacă ne poluau la maxim ne omorau". Acum, nu mai îndrăznesc să spun nicio glumă la subiectul de astăzi, este atât de serios și înfricoșător. O să fac referire la subiect din perspectiva Coaliției pentru Economie Circulară, care este o asociație de industriași în care astăzi sunt 70 de companii mari din România și numărul crește în fiecare săptămână. Este un accelerator de economie circulară, dar voi vorbi și din perspectiva Green Group, un pionier în direcția neutralității în România.

Date îngrijorătoare: emisiile de dioxid de carbon au trecut de 36 de miliarde de tone pe an

Când spunem schimbare climatică, parcă am spune că ceva se schimbă, nu are nicio legătură. Eu aș spune că este o reacție climatică, este reacția la tot ceea ce facem noi, pe principiul acela pe care l-am învățat la școală acțiune-reacțiune. Dacă atingem un perete cu o forță, ne împinge și el înapoi. Câteva cifre pe care le-am luat din bazele celor de la Națiunile Unite. În 2021, emisiile de dioxid de carbon au trecut de 36 de miliarde de tone pe an, o creștere de 6% pe fondul creșterii de 5,9% a economiei.

Vedem că astăzi creșterea economică merge mână în mână cu emisiile și, ca să vorbim așa într-o limbă omenească, ce înseamnă dioxidul de carbon sau gazele cu efect de seră care sunt tot un fel de dioxid de carbon? Înseamnă că aruncăm lână pe cer și tot aruncăm lână, și tot ne încălzim, și procesul continuă. Ne tragem o plapumă tot mai groasă și nu realizăm pentru că acum câ'iva ani aveam datele, ne simțeam confortabil, confortul nostru a fost atins de curând și începe să ne gândim la cum preîntâmpinăm efectele și vom ajunge de fapt la inima problemei - cum preîntâmpinăm încălzirea globală.

"Un moment istoric"

Astăzi vorbim de 36 de miliarde de tone la o populație de 7,7. Am făcut un calcul, fiecare dintre noi poartă în spate 4,6 tone de dioxid de carbon, atât bogații, cât și săracii. Este o cifră medie. Confortul pe care noi îl facem astăzi pentru noi este rezultatul revoluției industriale, producției de masă, pe parcurs am început să inventăm prin marketing nevoi induse. Cumpărăm lucruri care nu ne sunt de folos, dar care au în spate o amprentă foarte mare de dioxid de carbon.

Cred că ne aflăm într-un moment istoric în care viața se va schimba complet pentru că ne vom da un examen de maturitate ca specie. Dacă în trecut eram integrați ecologic și eram o specie care supraviețuia, adică își urmărea nevoile, astăzi noi ne urmărim confortul. De la un punct, noi am început să controlăm mediul, nu ne mai adaptăm la mediu, ci adaptăm mediul la nevoile noastre. Acest lucru a dus la ce se întâmplă astăzi. Dacă ne uităm, binele unei țări constă în cifrele legate de bani și nu de satisfacțiile oamenilor. Este ca și cum facem politici la nivel mondial pentru binele banilor și nu pentru binele oamenilor. Dar astăzi toți începem să simțim că nu ne mai este bine.", a spus Constantin Damov.

