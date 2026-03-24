Scene revoltătoare în Brazilia: Opt persoane au bătut un capibara. Ce au pățit agresorii / video

Opt persoane au fost anchetate după ce au lovit un capibara cu beţe şi bare din fier în Rio de Janeiro, marcând un nou caz de maltratare a animalelor, care a stârnit un val de indignare în Brazilia, a anunţat Poliţia locală, potrivit AFP şi Agerpres.

Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) este cel mai mare mamifer rozător din lume.

Cu aspectul său de castor uriaş, dar fără a avea o coadă plată, el este văzut adeseori în libertate în Rio de Janeiro, mai ales în proximitatea unor cursuri de apă şi lagune.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ilha do Governador, un cartier popular situat lângă aeroportul internaţional din metropola braziliană.

Agresorii, printre care se aflau şi doi adolescenţi, au fost identificaţi cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere video şi au fost reţinuţi sâmbătă, a anunţat Poliţia într-un comunicat.

"Este vorba despre o infracţiune brutală, care a şocat societatea", a declarat comisarul care coordonează ancheta, Felipe Santoro, citat de cotidianul O Globo.

"A fost un act de o cruzime extremă faţă de o fiinţă care nu reprezenta absolut nicio ameninţare (...) şi care a fost, cu toate acestea, atacată în mod deliberat", a insistat el.

Capibara, un animal la modă

Acel exemplar de capibara, un mascul de 65 de kilograme, a fost transportat la Centrul de îngrijire a animalelor sălbatice (CRAS) din cadrul Universităţii Estacio, în Vargem Grande, un cartier din partea de sud-vest a oraşului Rio de Janeiro.

"De 22 de ani îngrijim aici animalele sălbatice din Rio şi nu am primit niciodată un capibara care să fie victima unei astfel de agresivităţi", a declarat Jeferson Pires, medic veterinar şi biolog la CRAS.

"Suferă de un traumatism cranian, edem cu hemoragie în jurul ochiului stâng şi mai multe leziuni la nivelul spatelui. Astăzi, se simte mai bine, deşi are încă nişte sechele. Starea lui se poate agrava brusc", a avertizat veterinarul brazilian.

În ultimii ani, capibara a devenit un animal la modă, fiind adeseori reprezentat prin jucării şi gadgeturi pentru copii.

La începutul lunii ianuarie, moartea unui câine vagabond, bătut până la moarte de un grup de adolescenţi, a stârnit un val de indignare în Brazilia, determinând chiar şi o reacţie publică din partea din partea primei doamne din această ţară, Rosangela "Janja" da Silva.

RIO DE JANEIRO — In a horrifying act of cruelty caught on camera, a group of eight attackers savagely beat a gentle 65kg (143lb) male capybara with wooden sticks and iron bars before dawn… pic.twitter.com/MoahDjTdC2 — JAS (@JasADRxquisites) March 24, 2026