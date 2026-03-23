DCNews Stiri Marea fără țărmuri care uimește lumea și ascunde un ecosistem spectaculos
Data publicării: 23:48 23 Mar 2026

Marea fără țărmuri care uimește lumea și ascunde un ecosistem spectaculos
Autor: Dana Mihai

Marea fără țărmuri care uimește lumea și ascunde un ecosistem spectaculos - Imagine realizata cu AI

Există o mare care nu atinge niciun țărm, iar asta pentru că nu are maluri.

În Oceanul Atlantic, la aproximativ 950 de kilometri de coasta Floridei (Statele Unite), se află o zonă de ape liniștite cunoscută sub numele de Marea Sargasselor, o "insulă" în mijlocul oceanului care a devenit unul dintre cele mai fascinante fenomene naturale ale planetei noastre.

O bandă uriașă de alge observată din spațiu

În luna mai a anului trecut, sateliții au identificat 37,5 milioane de tone de sargassum, un tip de algă brună care formează o bandă continuă de la coastele Africii de Vest până în Golful Mexic. Aceste alge, cunoscute și sub numele de sargassum, sunt frecvente în Atlantic și joacă un rol important în ecosistemul oceanic.

Citește și: Insula vulcanică ce dă speranțe cercetătorilor. Accesul oamenilor e interzis

Cercetătorii au identificat peste 100 de specii de nevertebrate care trăiesc pe aceste alge, printre care crabi, creveți, țestoase sau chiar țipari. Datorită bogăției de viețuitoare care depind de acest „mare brună”, în 2014 a fost creată Comisia Mării Sargasselor pentru a proteja acest habitat esențial, potrivit El Economista.

Eforturi internaționale pentru protejarea regiunii

Această organizație îndeamnă țările să stabilească rute de navigație care să evite zonele cu densitate mare de alge. Protejarea regiunii este dificilă, deoarece nu aparține niciunei națiuni, însă măsuri precum devierea navelor cu 50 de mile sau interzicerea pescuitului cu paragate în sezonul țestoaselor sunt considerate soluții realiste.

