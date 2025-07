Scandal la Lungulețu. Corlățean: Am fost realmente șocat și dezgustat. Mă gândesc să fac plângere penală / video

„Lungulețu și diversioniștii. Rar mi s-a întâmplat în viață să trăiesc un astfel de sentiment ca în această seară. Am fost realmente șocat și dezgustat. Individul pe care îl vedeți în fotografie afirmă ASTĂZI într-o postare pe TikTok, în contextul tensiunilor și protestelor legumicultorilor de la Lungulețu/ Dâmbovița, cum că ar fi "pus o întrebare unui senator PSD de Dâmbovița, domnul Titus Corlățean", pentru a-mi cere sa facem la Lungulețu vizita Ministrului Agriculturii.

Și că i-aș fi răspuns că Ministrul "a fost săptămâna trecută la Odobești și cum putem să ne imaginăm că l-am putea deranja pe domnul ministru sa vina din nou" in zona noastră.

Fac câteva precizări:

1. Acest individ, pe care până acum o oră habar nu aveam dacă îl cunosc MINTE CU NERUȘINARE, PATOLOGIC, atunci când afirmă IN CONTEXTUL PROTESTELOR ACTUALE DE LA LUNGULEȚU CĂ MI-AR FI CERUT SA ORGANIZEZ VIZITA MINISTRULUI AGRICULTURII IN ZONĂ ȘI CĂ EU AS FI DAT UN ASTFEL DE RĂSPUNS. NU AM AVUT NICI UN FEL DE DISCUȚIE CU ACEST INDIVID IN ACESTE ZILE PE O ASTFEL DE TEMĂ!

2. Nu am vrut să ies în față pe acest subiect, ci cu discreție (pentru că nu e domeniul meu de competență, dar da, sunt senator de Dâmbovița) am încercat să ajut. Toată după-amiaza, seara până dimineața la ora 2.00 în noaptea de miercuri spre joi (16/ 17 iulie) am avut discuții instituționale cu responsabili, șefi de instituții implicate în gestiunea crizei de la Lungulețu, pentru a înțelege de fapt ce s-a întâmplat, corect și obiectiv, nu cu manipulări, care este problema de fond și care ar putea fi soluțiile pentru sprijinirea fermierilor de la Lunguletu, astfel încât oamenii să poată in continuare să folosească apa din râul Dâmbovița pentru irigații. Am îndemnat instituțiile la DIALOG cu oamenii, nu la desanturi în teren, care au stârnit oamenii si i-au iritat și, respectiv, la găsirea unei soluții la aceasta situație.

Pe cale de consecință, am făcut un comentariu public la 1.00 dimineata în noaptea de miercuri spre joi în care am facut niște precizari si am dat de înțeles, in baza discuțiilor cu instituțiile, ca va fi găsită o soluție pozitivă si că va fi un dialog cu cetățenii. La 8.15 in aceasta dimineață mă sună pe telefon personal Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cu referire la demersurile mele și postarea mea publică și are amabilitatea sa ma informeze că va merge azi la Lunguletu, împreună cu Președintele CJ Dâmbovița, Prefectul si Apele Române și că, pe linia celor pe care si eu le-am promovat, va exista un dialog cu cetățenii si că există deja identificată o solutie pozitiva, care va fi convenită cu oamenii. Am salutat (încă o dată) implicarea Ministrului, asa cum am facut-o si azi-noapte.

Exact așa s-a întâmplat, Ministrul Agriculturii a fost la fața locului, a avut dialogul cu cetățenii si împreună si cu ceilalți factori responsabili a propus o soluție, agreata cu fermierii, care le permite acestora sa continue irigatiile cu apa din Dâmbovița!!!

Pe scurt, e ca la Radio Erevan. Nu era mașină, ci era bicicletă, nu mi-a fost dată, ci mi-a fost luată. Altfel spus, discret am pus umărul la rezolvarea acestei crize, fără să doresc să ies in față si mă bucur că s-a rezolvat prin dialog responsabil. In schimb, primesc niște acuze nemeritate, care au generat în mulțimea prezentă la momentul filmării TokTok (care a fost distribuită la greu de AUR în virtual) reacții încărcate de huiduieli si amenințări la adresa mea.

Pe fondul unei MINCIUNI SI MANIPULĂRI NERUSINATE”, a explicat senatorul PSD.

„Ca sa finalizez, salut găsirea unei soluții bune pentru fermierii de la Lunguletu, prin dialog si implicarea autoritatilor competente. Desantul Apele Române cu Politia a fost o greșeală, care a iritat lumea, dialogul ar fi trebuit sa prevaleze de la început. Apoi, am o profundă scârbă față de cei care profită, urlă, incită politic, pe fundalul tensiunilor si nemulțumirii oamenilor. Mă refer la câțiva indivizi, cunoscuți deja din localitate, care sunt activiști AUR. Incită oamenii si ii îndeamnă la violenta.

O spun public si celor care cred si sustin aceste manifestări revanșarde si violente, NICIODATA ASTFEL DE FORMATIUNI SI INDIVIZI NU VOR CONSTITUI O SOLUTIE PENTRU ROMANIA! Nu cu violență!

In sfârșit, examinez foarte serios posibilitatea, in baza legii, de a formula o plângere penală pe mai multe articole din Codul Penal, dar si o plângere în civil pentru daune morale. Mari. Care vor fi donate unei cauze umanitare bune. Cine minte, manipulează, incită la ură și violență (inclusiv cei care s-au manifestat in peisaj in filmarea TikTok) trebuie sa știe ca vor suporta rigorile LEGII!”, a mai scris Titus Corlățean.

Iată imaginile și postarea integrală:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune subvenționarea cu 50% a cheltuielilor cu combustibilul utilizat în legumicultură pentru organizațiile de udători, în acest sens urmând să aibă loc o discuție la nivel guvernamental.



Barbu a transmis acest lucru legumicultorilor din comuna dâmbovițeană Lungulețu, care s-au plâns că nu pot să își irige culturile, pentru că reprezentanții Administrației Naționale Apele Române (ANAR) au susținut că fermierii au captat ilegal apa din râul Dâmbovița.



„Am avut o discuție cu fermierii din Lungulețu. Discuțiile au fost unele foarte clare. Până pe 31 decembrie nu sunt probleme pentru fermierii români de a iriga în continuare culturile de legume în câmp. Ulterior o să am o discuție la nivel guvernamental, astfel încât să venim cu o propunere, așa cum beneficiază în sistemul de irigații din România toți fermierii - vorbim de organizațiile de udători - în așa fel încât decontarea cheltuielilor privind combustibilul utilizat în legumicultură să fie subvenționat cu 50%. De aceea, cine vrea să să încheie un contract cu Apele Române cu 2 lei, 3 lei pe 1.000 de mc de apă va beneficia și de acest sprijin. Cine nu vrea acest sprijin de a deconta combustibilul solid și lichid utilizat în legumicultură, sigur va plăti acești 2 lei pe 1.000 mc. Vor fi puse printr-o schemă de ajutor de minimis, așa cum face Ministerul Agriculturii și în sistemul de irigații național”, a precizat Florin Barbu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News