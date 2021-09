Șansele lui Cîțu de a rămâne premier după moțiunea de marți

"Pentru ziua de marţi, ce şanse vă acordaţi să rămâneţi prim-ministru, să supravieţuiască Guvernul?", a fost întrebat, joi seara, la TVR, Florin Cîţu.

"Şanse foarte mari. Eu cred că sunt mai mari de 50%. Mă bazez pe toate strategiile. Şi pe negocieri om cu om, şi pe mai multe lucruri", a răspuns premierul.

Cîţu: Trebuie finalizate înainte de termen cât mai multe proiecte de infrastructură

România are nevoie rapid de infrastructură, iar în acest context cât mai multe proiecte în domeniu trebuie să fie terminate înainte de termen, a declarat, joi, prim-ministrul Florin Cîţu, care a participat la deschiderea traficului pe Pasajul Mogoşoaia.



"Cel mai important lucru este că am arătat că se poate să începem un proiect şi să-l terminăm înainte de termen, atunci când asiguri finanţarea proiectului. (...) S-a terminat cu şase luni înainte de termen. Acum eu o să spun: e ok, e un proiect care s-a terminat mai devreme, dar sper să nu fie singurul. Cu o floare nu se face primăvară. Trebuie să fie mai multe proiecte care se termină înainte de termen, pentru că România are nevoie de infrastructură şi să o facem cât mai rapid. În ceea ce mă priveşte, am asigurat finanţarea, pentru moment, pentru toate proiectele", a afirmat Cîţu.



El a amintit că proiectul pentru Pasajul Mogoşoaia a fost început în 2018, însă execuţia propriu-zisă a lucrărilor a fost demarată abia anul trecut.



"A fost ţinut prin sertare de PSD câţiva ani de zile, ceea ce arată că nu i-a interesat pe cei de la PSD dezvoltarea Bucureştiului, chiar dacă au avut Primăria Bucureştiului", a susţinut premierul.



Şeful Executivului le-a transmis, totodată, şoferilor aflaţi în zonă, care claxonau nemulţumiţi de întârzierile în trafic, că Pasajul Mogoşoaia rezolvă o problemă majoră pentru Centura Capitalei.