Sanie ușoară pentru Moș Crăciun: Oamenii cumpără mai puține jucării în acest an

Consumatorii din întreaga lume se confruntă cu dificultăți în gestionarea inflației ridicate și a creșterii economice anemice. Sezonul sărbătorilor, începând cu Black Friday și terminându-se la sfârșitul lunii decembrie, se anunță a fi dificil pentru comercianții care vând produse considerate non-esențiale, avertizează directorii de companii.

Jucăriile preferate, cum ar fi păpușile Barbie, figurinele Transformers și mașinuțele Hot Wheels, vor continua să fie în topul listei de dorințe ale copiilor, conform declarațiilor lui Loo Wee Teck, manager la Euromonitor International.

Însă mulţi părinţi nu şi le pot permite în acest an, susţin experţii. Cea mai bine vândută păpuşă Barbie de pe Amazon, modelul "Barbie Pop Reveal", îi costă în prezent pe părinţi 19,99 lire sterline (24,89 dolari). De asemenea, setul de maşinuţe Hot Wheels Scorpion costa 35 de lire sterline în 2020 dar acum se vinde pentru 60 de lire sterline pe site-ul Amazon.co.uk



"Cel mai important lucru pentru oameni de sărbători în acest an va fi să aibă mâncare pe masă pentru familiile lor", a spus Isaac Larian, director general la MGA Entertainment, producătorul păpuşilor Bratz.



Producătorii de jucării Hasbro şi Mattel au avertizat deja că vânzările industriei de jucării vor fi mai slabe. Însă rezultatele finale ar putea fi chiar mai slabe decât se estimează, au declarat pentru Reuters experţi şi directori de la patru companii producătoare de jucării.



Isaac Larian se aşteaptă ca vânzările de sărbători realizate de MGA Entertainment să fie cu 10-12% mai mici comparativ cu cele de anul trecut.



Cererea de până la Crăciun va fi mai mică decât anul trecut susţine şi Nic Aldridge, director operaţional la Bandai, producătorul animalelor de companie virtuale Tamagotchi. În acest condiţii, Aldridge se aşteaptă la noi reduceri de preţuri pe măsură ce retailerii vor căuta să se orienteze spre produse mai vechi. "Există o ofertă abundentă din anii anteriori aşa că are loc o diminuare a stocurilor la discounturi mari", a spus Aldridge.



Anticipând deja o cere mai mică şi având stocuri în surplus, mulţi retaileri au ordonat mai puţine produse decât de obicei în acest an. Asta înseamnă că produsele la mare căutare se vor vinde rapid. Black Friday le va da un prim indiciu retailerilor.



Potrivit firmei de consultanţă Panjiva, în perioada iunie-august valoarea importurilor de jucării în SUA a scăzut cu 32% în ritm anual. Aceasta este o perioadă crucială pentru a face stocuri de jucării înaintea sezonului sărbătorilor. În plus, livrările de jucării pe mare, măsurate după numărul de containere, au scăzut cu 8% în septembrie,



"Piaţa pentru jucării a fost în scădere pe întreg parcursul anului" susţine Florian Sieber, CEO la producătorul german de jucării Simba. Potrivit acestuia, cererea din partea consumatorilor din Europa este mai mică decât cea de anul trecut, an în care cererea a fost deja mai mică faţă de cea din 2021.

