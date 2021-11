Ryan Reynolds, glumă tare după ce Paul Rudd a fost numit cel mai sexy bărbat în viaţă: Dacă aş fi ştiut atunci ce ştiu acum...

„N-o da în bară, Rudd”, a declarat Reynolds. „Dacă ne vezi, nu rata această șansă. Fugi ca vântul”. „Cred ca va irosi această oportunitate, ca atâția alții înaintea lui”, a glumit Ryan.

„O să facă pe timidul, pe umilul. Dacă aș fi știut atunci ce știu acum... Trebuie să profiți de ocazie”. „Dacă aș primi titlul acum, nu spun că mi-aș părăsi familia, dar ei ar trebui să meargă înainte fără mine”, a continuat Reynolds.

„Aș cutreiera lumea ținând strâns în brațe revista mea People, mergând din oraș în oraș, nud, ca un fel de grădinar magic. Ar fi minunat”, a mai spus actorul canadian, citat de Filmnow.

Paul Rudd, actorul afabil cunoscut în special datorită rolului din Ant-Man, a fost numit miercuri de revista People cel mai sexy bărbat în viaţă, alăturându-se astfel altor vedete masculine precum Idris Elba, George Clooney şi Bradley Cooper, relatează Reuters.

Rudd, în vârstă de 52 de ani, a cărui carieră se întinde pe 30 de ani, a părut surprins de această onoare, la fel ca şi soţia lui. "Sunt conştient, suficient pentru a şti că atunci când oamenii vor auzi că sunt ales pentru asta vor spune: "Ce?" ", a declarat el pentru People. "Ea a fost uluită", a spus actorul descriind reacţia soţiei sale, Julie, cu care este căsătorit de 18 ani. "După câteva chicoteli şi şoc, ea a zis: "O, au nimerit-o bine". Ceea ce a fost foarte drăguţ", a adăugat Rudd.

Rudd, rol în Friends, dar şi în seria Avengers

Paul Rudd a jucat rolul iubitului binevoitor al personajului extravagant Phoebe interpretat de Lisa Kudrow în comedia TV "Friends" şi, mai târziu, a acceptat roluri mai ample, în comedii precum "Knocked Up", înainte de a-l juca pe Ant-Man în filmul cu supereroi din lumea Marvel, urmat de o continuare şi de apariţii în pielea aceluiaşi personaj în "Captain America: Civil War" şi "Avengers: Endgame".

Rudd, care are doi copii, va juca în "Ghostbusters: Afterlife" şi în serialul TV "The Shrink Next Door".



Actorul Michael B. Jordan a fost ales anul trecut cel mai sexy bărbat în viaţă, după John Legend şi Idris Elba, în 2019, respectiv 2018.