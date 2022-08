Rușii încearcă să atragă locuitori ai regiunii Cernăuți pentru colaborare

În rețea se vehiculează un mesaj, al cărui scop este de a determina populația să coopereze cu inamicul și să încalce Legea Ucrainei, scrie BucPress cu referire la Centrul de combatere a dezinformarii de pe Facebook.

Textul mesajului SMS spune că ocupanții vor plăti în criptomonedă pentru informațiile necesare despre regiune.

Centrul pentru combaterea dezinformării reamintește că orice cooperare cu inamicul echivaleaza cu tradare și se pedepseste cu închisoare de la doisprezece la cincisprezece ani. Cetățenilor din ucraina li se recomandă ca în niciun caz nu silmeze transportarea echipamentului militar al Ucrainei, iar dacă primesc astfel de mesaje SMS, să le trimită chatbot-ului Serviciului de Securitate al Ucrainei, scrie Bucpress.

Ungaria refuză să discute despre noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei

Ungaria a semnalat că nu este deschisă să discute despre noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei, deoarece acestea sunt mai dăunătoare pentru Europa decât Rusia și Ungaria nu poate funcționa fără petrol și gaze rusești, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, după o conversație telefonică cu omologul din Estonia, Urmas Reinsalu.

„Acum câteva luni, colegul meu Urmas Reinsalu a devenit din nou ministrul de externe al Estoniei. Am fost mulțumit de (re)numirea lui pentru că am avut o relație personală bună și am putut coopera bine. De asemenea, am fost bucuros să accept invitația lui de a vorbi astăzi la telefon și de a revizui situația actuală de securitate”, a scris Szijjártó pe pagina sa de Facebook.

„A fost o discuție lungă și am convenit asupra celui mai important aspect: războiul din Ucraina trebuie să se încheie cât mai curând posibil!”, a scris Szijjártó.

„În prezent, este imposibil din punct de vedere fizic să se asigure aprovizionarea Ungariei cu țiței și gaze naturale fără surse de energie rusești și nu vom contribui la prețul războiului plătit de poporul maghiar”, a mai scris Szijjártó. „Sancțiunile energetice rănesc Europa mai mult decât Rusia, așa că înăsprirea lor ar fi complet contrară bunului simț”, mai preizeză minsitrul de Externe (citește continuarea AICI).

