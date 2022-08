Ungaria refuză să discute despre noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei

Ungaria a semnalat că nu este deschisă să discute despre noi sancțiuni energetice împotriva Rusiei, deoarece acestea sunt mai dăunătoare pentru Europa decât Rusia și Ungaria nu poate funcționa fără petrol și gaze rusești, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, după o conversație telefonică cu omologul din Estonia, Urmas Reinsalu.

„Acum câteva luni, colegul meu Urmas Reinsalu a devenit din nou ministrul de externe al Estoniei. Am fost mulțumit de (re)numirea lui pentru că am avut o relație personală bună și am putut coopera bine. De asemenea, am fost bucuros să accept invitația lui de a vorbi astăzi la telefon și de a revizui situația actuală de securitate”, a scris Szijjártó pe pagina sa de Facebook.

„A fost o discuție lungă și am convenit asupra celui mai important aspect: războiul din Ucraina trebuie să se încheie cât mai curând posibil!”, a scris Szijjártó.

„În prezent, este imposibil din punct de vedere fizic să se asigure aprovizionarea Ungariei cu țiței și gaze naturale fără surse de energie rusești și nu vom contribui la prețul războiului plătit de poporul maghiar”, a mai scris Szijjártó. „Sancțiunile energetice rănesc Europa mai mult decât Rusia, așa că înăsprirea lor ar fi complet contrară bunului simț”, mai preizeză minsitrul de Externe.

Poziții diferite în interiorul UE

Ungaria a fost neclintită asupra faptului că războiul din Ucraina trebuie să se încheie, altfel situația inflației din Europa ar putea continua fără încetare. Prețurile energiei electrice, de exemplu, au crescut în toată Europa, atingând un nivel record. În plus, costul în creștere al alimentelor, al locuințelor și al altor produse a devenit o povară majoră pentru gospodăriile europene, ceea ce a făcut ca țări precum Marea Britanie să se confrunte cu cel mai ridicat nivel al inflației din ultimii 40 de ani.

Cu toate acestea, ministrul de externe al Ungariei recunoaște că multe țări din Europa au o poziție diferită cu privire la problema sancțiunilor.

„I-am spus că, noi, ca țară vecină, este în interesul nostru deosebit de important să avem pace cât mai curând posibil. Cu toate acestea, am fost diferiți în aprecierea noastră dacă sancțiunile ar contribui la acest lucru”, a scris ministrul.

Szijjártó a scris că guvernul Estoniei va iniția un alt pachet de sancțiuni, dar că ministrul de externe al Estoniei a fost informat că Ungaria nici măcar nu este dispusă să discute despre sancțiuni energetice, potrivit publicației de știri ungare Mandiner.

„Am vorbit și despre propunerea care ar înăspri practica eliberării vizelor europene cetățenilor ruși. Aici, împărtășim poziția cancelarului german și nu intenționăm să introducem nicio restricție”, se arată în postare, conform RMX.

