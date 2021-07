România, ajutor de la BEI pentru PNRR şi programele 2021-2027

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea s-a întâlnit joi, 15 iulie, cu o delegaţie a Grupului Băncii Europene de Investiţii condusă de Christian Kettel-Thomsen, vicepreşedinte.



Discuţiile au avut ca temă principală colaborarea cu Grupul BEI pentru programele aferente politicii de coeziune 2021-2027 şi PNRR, iar Memorandumul de Înţelegere care defineşte cadrul colaborării este aproape de finalizare.



"Apreciem modul în care Grupul BEI s-a implicat în implementarea unor programe europene până în prezent, în special în sectoarele cheie ale economiei. Pentru mediul de afaceri, instrumentele financiare ca modalitate de finanţare vor avea tot mai multă greutate, o parte dintre acestea fiind propuse a se derula prin intermediul Grupului BEI. Am lucrat extrem de bine cu BEI pentru a contura instrumentele financiare incluse în PNRR şi sunt foarte interesat să continuam aceste mecanisme şi în Programele Operaţionale, prin deschiderea către combinarea grantului clasic cu instrumentul financiar", a spus ministrul Cristian Ghinea.

În cursul întâlnirii au fost discutate detalii despre necesităţile de finanţare ale României în contextul programelor care vor demara, inclusiv aspecte specifice pe sectoare, precum energie, transporturi, fiscalitate.

***



"Expertiza Grupului Băncii Europene de Investiţii este gata să fie aplicată de România nu numai în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă, dar şi în cadrul Mecanismului de tranziţie justă, al politicii de coeziune, Invest EU şi al Fondului de Modernizare. Acest sprijin financiar considerabil din partea UE reprezintă o oportunitate fără precedent pentru România şi ne angajăm să colaborăm cu guvernul pentru a realiza acest lucru. Am apreciat în mod deosebit deschiderea partenerilor români şi aşteptăm cu interes o cooperare extinsă, care să se bazeze pe rezultatele obţinute în ultimele două perioade de programare", a declarat vicepreşedintele Christian Kettel-Thomsen.



La întâlnire au luat parte Teodora Preoteasa, Director general, Direcţia programare şi coordonare sistem, Svetlana Gomboş, Director General AM Programul Operaţional Competitivitate (POC), George Cărpuşor, şef serviciu AM POC.



Din delegaţia Grupului BEI au făcut parte Lara Tassan Zanin, Reprezentantul Rezident al Grupului BEI în România, Manuel Duenas, Şef de Divizie, Sector Public, Departamentul Europa Centrală şi Sud-Est, Anita Fuerstenberg-Lucius, Director, Departamentul Europa Centrală şi Sud-Est.