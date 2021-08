Rihanna a intrat oficial în topul miliardarilor. Ce avere are

Rihanna a intrat oficial în topul miliardarilor. Ea a devenit astfel cea mai bogată cântăreață din lume și a doua cea mai bogată femeie din showbiz, după Oprah Winfrey, potrivit Forbes.

Artista a ajuns la o avere de 1,7 miliarde de dolari din afacerile cu lenjerie intimă, cosmetice și din muzică, transmite BBC. Cea mai bogată femeie din showbiz, Oprah Winfrey, are o avere de 2,7 miliarde de dolari.

Decizia de a-și lansa propriul brand de produse cosmetice, în 2017, pentru a face 'femeile de pretutindeni să se simtă incluse' i-a adus, patru ani mai târziu, unul dintre cele mai exclusiviste titluri.

Mare parte din averea sa, respectiv 1,4 miliarde de dolari, a fost dobândită din Fenty Beauty. Rihanna deține 50% din această companie. Cealaltă jumătate a brandului este deținută de Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), condus de Bernard Arnault.

Artista în vârstă de 33 de ani mai are 3 miliarde de dolari de la compania de lenjerie intimă - cu o valoare estimată la 270 de milioane de dolari -, dar și din muzică.

Rihanna își închiriează cea mai scumpă vilă

Rihanna a anunțat, recent, că închiriază cea mai scumpă vilă pe care o deține. Este vorba despre o casă din Beverly Hills, care are cinci dormitoare, şapte băi şi o bucătărie uriașă, un total de 7.628 metri pătrați, scria TMZ.

Conacul este superb și are o piscină, spa, o curte plus o sală de gimnastică. Dormitorul principal are vedere panoramică la Coldwater Canyon, plus un dressing, o baie de marmură și o terasă privată.

Cântăreața a cumpărat vila anul trecut. În schimbul imobilului, Rihanna a plătit 13,8 milioane de dolari. Cei care doresc să locuiască în casa Rihannei trebuie să plătească lunar o chirie în valoare de 80.000 de dolari.

#Rihanna is renting out her $13.8M five-bedroom, seven-bathroom Beverly Hills mansion for an eye-watering $80,000 per month ???????????? #Music pic.twitter.com/2IUw35csch — Rihanna News (@RRFLatest) July 14, 2021

Rihanna și-a vândut una dintre case

În septembrie 2020, Rihanna anunța că-și va vinde casa din Londra, Marea Britanie, pentru o sumă extrem de mare. Conform CNN, cântăreața din Barbados și-a dat în chirie proprietatea din Nordul Londrei încă din 2018, iar în cele din urmă s-a decis să renunțe la ea.

Oferindu-le fanilor o rară privire înăuntrul casei sale, vedeta a cerut un preț de 33,6 milioane euro. (Citește mai mult AICI.)