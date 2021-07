Rihanna își dă în chirie cea mai scumpă casă pe care o are. Câți bani cere pe lună - FOTO

Veste minunată pentru fanii Rihannei! Admiratorii artistei au ocazia să devină chiriaşii vedetei, asta dacă își permit financiar. Rihanna a anunțat, recent, că închiriază cea mai scumpă vilă pe care o deține. Este vorba despre o casă din Beverly Hills, care are cinci dormitoare, şapte băi şi o bucătărie uriașă, un total de 7.628 metri pătrați, scrie TMZ. Conacul este superb și are o piscină, spa, o curte plus o sală de gimnastică. Dormitorul principal are vedere panoramică la Coldwater Canyon, plus un dressing, o baie de marmură și o terasă privată.

Cântăreața a cumpărat vila anul trecut. În schimbul imobilului, Rihanna a plătit 13,8 milioane de dolari. Cei care doresc să locuiască în casa Rihannei trebuie să plătească lunar o chirie în valoare de 80.000 de dolari.

#Rihanna is renting out her $13.8M five-bedroom, seven-bathroom Beverly Hills mansion for an eye-watering $80,000 per month ???????????? #Music pic.twitter.com/2IUw35csch — Rihanna News (@RRFLatest) July 14, 2021

Rihanna și-a vândut una dintre case

În septembrie 2020, Rihanna anunța că-și va vinde casa din Londra, Marea Britanie, pentru o sumă extrem de mare.

Conform CNN, cântăreața din Barbados și-a dat în chirie proprietatea din Nordul Londrei încă din 2018, iar în cele din urmă s-a decis să renunțe la ea. Oferindu-le fanilor o rară privire înăuntrul casei sale, vedeta a cerut un preț de 33,6 milioane euro.

Construită în secolul al XIX-lea, casa cu opt dormitoare se situează în districtul St. John’s Wood și se întinde pe 588 metri pătrați, dispunând chiar și de sală de fitness, lift sau sală de cinema. 10 mașini pot fi parcate în curtea și garajul vilei.

Nu se știe exact câte proprietăți are vedeta, dar în presă s-a tot discutat despre faptul că Rihanna ar deține mai multe astfel de vile impunătoare în mai multe țări. Pe unele dintre acestea cântăreața le închiriază pentru sume uriașe. Toate au ceva în comun, sunt mari, luxoase și au o mulțime de facilități. Este clar că nu oricine își poate permite o astfel de casă, nici măcar pentru a o închiria.