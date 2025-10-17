Inginerul Sorin Codruț Floruț, director tehnic AICPS, a explicat pentru DCNews că structura blocului de pe Calea Rahovei a rezistat exploziei mai bine decât era de așteptat, dar există riscul unui colaps local la nivelurile superioare.

"Cel mai important de menționat este că, până la realizarea unei expertize tehnice, sigur, în regim de urgență, nu se pot emite puncte de vedere extrem de detaliate și fără echivoc. Totuși, mă voi referi la mesajul transmis astăzi de Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri și la contextul și consecințele acestui eveniment.

În primul rând, e important de reținut că blocul are o structură din panouri mari prefabricate. Acestea se îmbină la fața locului printr-un sistem menit să le facă să lucreze împreună ca un întreg. Partea bună este că acele legături au funcționat eficient în contextul deflagrației destul de puternice.

Rezistența peste așteptări și rolul redundanței

Comportarea putea fi și mai bună, dar și mai slabă, în funcție de sistemele structurale. La o primă vedere, structura s-a comportat chiar mai bine decât era de așteptat. Este de menționat și faptul că redundanța, cu care înzestrăm în mod intenționat în proiectare structurile, a salvat și de această dată anumite elemente.

Riscul de colaps local și progresiv

O primă consecință a exploziei a fost distrugerea completă a unor elemente structurale, pereții din cele două niveluri cel mai afectate au dispărut sau au fost îndepărtați parțial. Ei nu își mai îndeplinesc rolul de legătură. Astfel, ultimele două niveluri au acum o schemă statică modificată, stând practic într-o consolă fixată în partea stângă.

Această schimbare a schemei statice face ca eforturile structurale să se distribuie diferit. Unele elemente sunt suprasolicitate și există riscul de colaps local. Deși un colaps global al întregii structuri nu pare plauzibil, un colaps local prin desprinderea elementelor fără legături eficiente este posibil. Dacă cele două niveluri aflate acum într-o situație precară își pierd stabilitatea, există chiar riscul unui colaps progresiv, limitat cel mai probabil la zona de colț.

Decizia de demolare, explicată de un specialist

"Chiar dacă există posibilitatea de a identifica soluții structurale pentru refacere/reabilitare totală sau parțială în diverse configurații, abordarea cea mai fezabilă, cu informațiile totuși incomplete disponibile acum (din perspectiva lipsei unei expertize tehnice), pare a fi demolarea și reconstruirea întregului corp de clădire.

Cu toate acestea, AICPS recomandă ca orice decizie finală să fie luată în baza unei expertize tehnice de urgență, atât pentru tronsonul afectat, cât și pentru scările și blocurile învecinate", a spus dr. ing. Sorin Codruț Floruț, Director Tehnic AICPS.