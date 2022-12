Revelion 2023. Idee unde să îți petreci noaptea dintre ani. Pariu că nu ai fost aici până acum

Ce ai spune de un Revelion, petrecut în noaptea dintre ani, la biserică?

Când spun Revelion, cei mai mulți români se gândesc la șampanie, pahare care se aud ciocnind, spectacole de artificii care luminează cerul, dansuri, petreceri cu prietenii, ospățuri pe cinste, muzică dată tare, localuri pline de petrecăreți, iar lista poate continua la nesfărșit. Mulți români vor ca atunci când ceasul arată ora 0.00 să fie în petreceri pentru a o duce așa tot anul.

La toate acestea, Biserica are o altă alternativă – mai puțin cunoscută de oameni. Pentru unii pare o nebunie, pentru alții a devenit un obicei, an de an.

Iată care este programul de la Catedrala Patriarhală din București, cu ocazia Anului Nou 2023:

Sâmbătă, 31 Decembrie 2022, Ajunul Anului Nou

În ziua de sâmbătă, 31 decembrie 2022, la ora 16:00, va fi expusă spre închinare credincioșilor, în interiorul Catedralei Patriarhale, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, păstrată în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale. Aceasta va rămâne în Catedrala Patriarhală până în ziua de duminică, 1 ianuarie 2023, la ora 20:00;

Între orele 23:30 – 01:00 va fi oficiată Slujba la cumpăna dintre ani, de către PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Duminică, 1 ianuarie 2023, Tăierea – împrejur cea după trup a Domnului, Sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei și Anul Nou.

Între orele 09:30 – 12:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Apoi, va fi oficiată slujba de Te Deum cu ocazia începutului Anului Nou 2023. La final, va avea loc Proclamarea Anului omagial şi a Anului comemorativ 2023.

De asemenea, și la bisericile din România există un program special cu ocazia Anului Nou 2023.

DC News reia un interviu cu Pr. Prof. Dr. Paul Iulius Negoiță despre Revelionul petrecut la Biserică

DC News: Ce importanță dă Biserica Revelionului?

Paul Iulius Negoiță: Biserica acordă importanță Anului Nou. Orice început este binecuvântat. Anul nou este moment de bilanț și de mulțumire. Este și un moment de reflecție și de proiectare a viitorului. De aceea, Anul Nou este întâmpinat cu o rugă către Tatăl Ceresc. Există o slujbă de mulțumire numită Te- Deum pe care preoții o oficiază cu acest prilej.

DC News: Când s-au făcut, prima dată, astfel de slujbe?

Paul Iulius Negoiță: Această slujbă de la trecerea dintre ani nu a fost oficiată mereu. Prima dată s-a oficiat în anul 2000. Se făceau atunci speculații că va fi sfârșitul lumii. Și anul 1000 a fost întâmpinat cu teamă, însă anul 2000 a fost considerat, în goana după senzațional, anul apocaliptic. Nu a fost și nu avea cum să fie așa. Biblia spune că nimeni nu știe nici ziua nici ceasul în care Fiul Omului va veni.

Eshatologia creștină nu privește sfârșitul lumii ca o distrugere a ei, ci ca o recreare a lumii. Deci, slujba din anul 2000 a avut ca scop o rugăciune între milenii, dar și un mod de a-i scoate pe cei mai sensibili din angoasa indusă prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare. Eram atunci preot în localitatea Gherăseni din Buzău. Biserica a fost plină. Oamenii nu au venit din spaimă. Nu aveau, însă, stilul urban de petrecere a Revelionului.

DC News: Care ar trebui să fie grija cea mai mare pentru un creștin la început de an?

Paul Iulius Negoiță: Începutul de an, de zi, de lucru, de activitate este un moment frumos. Atunci când îi ceri Lui Dumnezeu să te însoțească în drumul tău ai certitudinea că nu ești singur. Rugăciunea este forma de convorbire cu Dumnezeu. Ai posibilitatea să-L rogi, să-i Ceri sfatul. Deci, trebuie să avem înțelepciunea și bucuria de a ne ruga la orice început.

DC News: Vi s-a părut ciudat atunci când ați devenit preot să vedeți că mai sunt oameni care vin la Biserică în noaptea dintre ani? Cum ați trăit primul Revelion la Biserică?

Paul Iulius Negoiță: În general, petreceau Revelionul în față televizorului. Erau mai bine de 10 ani de la Revoluție și nici televizorul nu mai era atât de atractiv. A fost frumos. Ne-am îmbrățișat și s-au îmbrățișat la început de mileniu. A fost emoționat. Au participat și persoane care ne treceau prea des pragul Bisericii. A fost un moment unic. Întâmpinam anul 2000.

