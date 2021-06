"Lucrurile sunt în felul următor: există lucruri pe care eu, de exemplu, nu pot să le fac. Nu pot să mă duc la Curtea Constituţională şi să arăt CCR această hotărâre a Parlamentului de revocare. Sigur, mie îmi pare rău că aceasta este situaţia, pentru că din nou totul devine politizat, dar eu, personal, nu pot să mă duc.

În ceea ce priveşte CEDO, din momentul în care Laurei Codruţa Kovesi i s-a dat dreptate la CEDO şi i s-a spus că a fost revocată şi nu a avut la îndemnă nicio posibilitate de a se adresa instanţei de judecată, atunci înseamnă că statul român are o problemă. Vom vedea ce se va întâmpla.

Nu exclud deloc (n.r. - să se adreseze CEDO). Nu am de ce. Repet: folosirea instrumentelor legale, puse la dispoziţie de statul de drept mi se pare chiar o obligaţie. Pentru că, până la urmă, mi se pare chiar o obligaţie pentru că, până la urmă, e vorba de un principiu, nu de mine. Eu am o carieră în spate, cine e mulţumit de ea e OK, cine nu, nu. Eu sunt un avocat la pensie dar cu siguranţă mi-aş găsi ce să fac după aceea", a declarat, în cadrul emisiunii "Ce se întâmplă?", Renate Weber.

Premieră cu încercarea de înlăturare a Avocatului Poporului. Weber: Din 1997 și până azi nu s-a mai întâmplat

Avocatul Poporului, Renate Weber, a vorbit la emisiunea 'Ce se întâmplă?' de la DCNewsTV, moderată de Răzvan Dumitrescu, despre o premieră privind raportul de activitate al instituției. A fost prima dată când s-a votat și s-a respins prin vot.

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat la 'Ce se întâmplă?' de la DCNewsTV că 'din 1997 și până astăzi, deci de când s-a înființat instituția efectiv, a fost prima dată când un raport de activitate s-a votat și s-a respins prin vot.'

'Nu s-a mai întâmplat niciodată. Constituția spune *Prezintă raportul. Deci, este doar o informare adresată Parlamentului.', a adăugat Renate Weber.

Întrebată de Răzvan Dumitrescu dacă este și fără precedent să se întrerupă mandatul Avocatului Poporului, Renate Weber a explicat că 'a mai fost o dată, în 2012, când era Gheorghe Iancu și USL-ul de la acea dată l-a revocat.'

'Nu i-au respins raportul de activitate anterior, dar l-au revocat. Deci, din păcate, un precedent a fost. Comisia de la Veneția a spus atunci foarte clar că 'de fapt, este inadmisibil și că legea ar trebui să conțină niște garanții privind stabilitatea pe mandat a acestei funcții', a subliniat Renate Weber.