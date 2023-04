Relaxați-vă vara aceasta în Dubai

De asemenea, există întotdeauna ceva nou de descoperit în Dubai, atât pentru cei care vin pentru prima dată, cât și pentru vizitatorii care revin. Turiștii își pot actualiza lista locurilor din Dubai cu o gamă largă de hoteluri de lux, restaurante șic și atracții interesante care au fost adăugate ofertei în continuă evoluție a Dubaiului.



Vizitează un muzeu viu



Numit „muzeu viu”, Museum of the Future este unul dintre cel mai noi repere din Dubai și este poziționat de-a lungul autostrăzii orașului, Sheikh Zayed Road. Muzeul explorează modul în care lumea în care trăim ar putea evolua în următoarele decenii folosind știința și tehnologia. Muzeul încorporează elemente ale expozițiilor tradiționale, teatru captivant și atracții tematice, astfel încât vizitatorii să poată privi dincolo de prezent și către posibilitățile nelimitate ale viitorului.

AYA Universe este un nou parc de divertisment captivant și experiențial care promite să transporte vizitatorii în tărâmuri de altă lume. Cu o suprafață impresionantă de 40.000 de metri pătrați, acest spațiu are 12 camere care combină arta și tehnologia pentru a crea experiențe vibrante, interactive. În AYA, călătorii pot rătăci prin minuni în timp ce se joacă, plutesc și visează în mijlocul observatoarelor pline de stele, grădini înflorite de lumină și râuri care unesc infinitul. Cu combinația sa unică de tehnologie și artă, AYA Universe este o destinație obligatorie pentru oricine caută o experiență extraordinară și de altă lume.



Intră într-o zonă plină de distracție



The Adventure Zone are activități distractive pe care copiii le vor adora și cărora adulții nu le vor putea rezista. Adventure Zone oferă cea mai mare gamă de activități pentru copii din Dubai într-o arenă interioară care include speologie, un parc de skate, o tiroliană, o trambulină, ziduri distractive și multe altele.

Address Grand Creek Harbour este cea mai nouă construcție adăugată orizontului aflat în continuă schimbare a Dubaiului. Fiind prima ediție Grand a The Address Hotel Group din Dubai, stațiunea se mândrește cu peste 1.000 de camere, combinând atât hotel, cât și reședințe. Situat în prestigiosul Dubai Creek Harbour, hotelul oferă o vedere uimitoare la malul apei. Fiind primul hotel de lux de cinci stele din zonă, oaspeții se pot aștepta la cel mai înalt nivel de servicii și facilități. Hotelul oferă o varietate de opțiuni de luat masa, inclusiv restaurante pe acoperiș cu vederi uluitoare, un centru spa, centru de fitness și o piscină infinită cu vedere la pârâu.





NH Dubai The Palm este un hotel recent deschis, situat pe emblematicul Palm Jumeirah. Hotelul este situat pe plaja exclusivistă Palm West, oferind acces direct la plajă și promenadă. Cu elementele sale șic care oferă un semn de cap la caracterul local, hotelul NH Collection este perfect pentru călătorii care doresc să fie aproape de țărmurile Palm Jumeirah. Oaspeții au acces ușor la atracțiile din apropiere, inclusiv Nakheel Mall și captivanta Palm Fountain de la The Pointe, cea mai mare fântână din lume. Hotelul are o piscină infinită pe acoperiș, orientată spre apus, cu un lounge elegant, oferind oaspeților locul perfect pentru relaxare și relaxare. În plus, locația sportivă plină de viață a hotelului este noua destinație pentru a viziona meciurile din Dubai.

Dubai găzduiește acum restaurantul evocator Mott 32, care celebrează cultura și bucătăria modernă din Hong Kong. Restaurantul ocupă etajul 73 al stațiunilor Address Beach și oferă vederi uluitoare ale orașului de pe terasa în aer liber. Cu preparate chinezești inventive și un decor uimitor, Mott 32 este inspirat de primul magazin chinezesc din Manhattan, care a fost deschis în 1981. Sala de mese principală și zona proprie de luat masa oferă o serie de opțiuni de relaxare pentru ca oaspeții să se bucure de o experiență culinară de neuitat.

City Social Dubai, cea mai recentă afacere culinară a celebrului bucătar Jason Atherton, și-a deschis porțile în Grosvenor House, Dubai Marina în februarie 2023. Situat la etajul 43 al Grosvenor House, City Social oferă o vedere uimitoare de 360 ​​de grade asupra orizontului Dubaiului. Inspirându-se din locația sa soră din Londra, City Social Dubai are propria sa întorsătură unică, aducând o nouă experiență culinară orașului. Meniul include unele dintre mâncărurile semnificației lui Atherton, cum ar fi somon scoțian cu crab, castraveți, mărar și ouă de păstrăv, precum și noi adăugări interesante, inclusiv ravioli de crustacee cu alge marine, dulceață de ciuperci și velouté de porumb dulce. Oaspeții se pot aștepta la o experiență culinară de clasă mondială la City Social Dubai, unde priveliștile uluitoare și bucătăria rafinată se îmbină într-un cadru unic.

KIDS GO FREE IN DUBAI. Și, din moment ce Dubai promite mereu să-și surprindă vizitatorii, vara aceasta doar ia-ți copiii și adu-i în uimitorul Dubai. În 2023, familiile se pot bucura de o gamă largă de reduceri la hotel, inclusiv sejururi gratuite pentru copii, festivaluri și expoziții gratuite, oferte la bilete la parcurile tematice și multe altele. În plus, familiile se pot bucura de o zi la plajă sau pot vizita unul dintre numeroasele parcuri publice, care sunt atât ieftine, cât și grozave pentru a petrece timp împreună. Cu aceste pachete Kids Go Free, familiile se pot bucura de o vacanță de neuitat și la prețuri accesibile într-una dintre cele mai interesante destinații din lume.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News