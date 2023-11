'Regele criptomonedelor', găsit vinovat, riscă până la 110 ani de închisoare - Foto / Video

Sam Bankman-Fried riscă în total până la 110 ani de închisoare. Sentinţa sa urmează să fie pronunţată la o dată ulterioară.

După mai puţin de cinci ore de deliberare, juriul l-a găsit vinovat joi de utilizarea, fără ştirea lor, a fondurilor depuse de clienţii platformei sale de schimb de criptomonede FTX, care a dat faliment în noiembrie 2022.

Banii au alimentat tranzacţiile şi investiţiile riscante ale companiei sale de investiţii, Alameda Research, ale cărei împrumuturi de la platformă au ajuns până la aproape 14 miliarde de dolari.

"Sam Bankman-Fried a comis una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria SUA, o schemă de mai multe miliarde de dolari menită să îl facă regele criptomonedelor", a declarat Damian Williams, procuror federal din Manhattan, după citirea verdictului.



A fost un succes pentru procuratură, care l-a îngropat pe Sam Bankman-Fried sub milioane de documente, multe dintre ele acuzatoare, precum şi sub mărturia a trei dintre foştii săi apropiaţi, inclusiv a fostei sale iubite.



Cu toţii au susţinut că au acţionat sub conducerea fostului lor şef, care se afla la cârma tuturor deciziilor-cheie care i-au permis lsă delapideze banii clienţilor şi să-şi asume riscuri nebănuite. "Cine deţinea controlul? Aceasta este întrebarea", a declarat procurorul general adjunct Nicolas Roos la audierea de miercuri. "A fost o singură persoană: acuzatul".

Fostul miliardar, a cărui avere a crescut odată cu implozia FTX şi Alameda, a încercat să pledeze pentru buna credinţă, prezentând mai degrabă imaginea unui antreprenor tânăr şi lipsit de experienţă decât pe cea a unui infractor.



El a recunoscut "greşeli mari", dar a negat întotdeauna că a încălcat legea cu bună ştiinţă.

În timpul audierii, Mark Cohen, avocatul lui Fried l-a acuzat pe procuror, că l-a prezentat ca pe un "monstru", un "ticălos", caricaturizându-i acţiunile şi personalitatea.



Tânărul în vârstă de 30 de ani a ales chiar să depună mărturie la procesul său, o iniţiativă rară, deoarece a fost considerată prea riscantă.

VIDEO / FOTO

Now that the second largest donor to the Democratic Party and Joe Biden has been convicted of “one of the biggest financial frauds in US history” will they provide a refund to the victims of Sam Bankman-Fried who used stolen customer funds to pay the Dems? pic.twitter.com/65SGAWU4yF