Data publicării: 08:20 27 Sep 2025

Regele Charles, vizită de stat la Vatican, alături de Camilla
Autor: Doinița Manic

charles_14345600 Foto: Agerpres
 

Regele Charles al III-lea va merge în vizită la Vatican, la sfârşitul lui octombrie.

Regele Charles al III-lea, şeful Bisericii Anglicane va efectua o vizită de stat la Vatican la sfârşitul lunii octombrie pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, a anunţat sâmbătă Palatul Buckingham, notează AFP. Monarhul va fi însoțit de soția sa, Regina Camilla

Aceasta va fi prima întâlnire a noului suveran pontif cu Charles şi Camilla.

Papa Leon al XIV-lea va sărbători Anul Sfânt al Bisericii Catolice



Leon al XIV-lea va sărbători alături de cuplul regal Anul Jubiliar, sau Anul Sfânt, al Bisericii Catolice, care are loc la fiecare 25 de ani şi atrage milioane de pelerini la Vatican.

"Această vizită va celebra, de asemenea, acţiunea ecumenică a Bisericii Anglicane şi a Bisericii Catolice, reflectând tema Anului Jubiliar", a declarat Palatul Buckingham, fără a preciza datele exacte.

Cuplul regal s-a întâlnit în privat cu predecesorul suveranului pontif, Papa Francisc, pe 9 aprilie la Vatican, cu 12 zile înainte de moartea sa, în marja unei vizite de stat în Italia.

Regele Charles călătorește rar în străinătate



Charles, în vârstă de 76 de ani, suferă de cancer și călătoreşte rar în străinătate. Pe lângă vizita sa de stat de patru zile în Italia, efectuată în aprilie, el a călătorit 48 de ore în Canada, pe 26 şi 27 mai, pentru a rosti discursul de deschidere al Parlamentului şi a sublinia autodeterminarea atât de dragă canadienilor, într-un moment în care Donald Trump vorbea despre transformarea ei într-un stat american.

Papa Francisc, care a murit în aprilie la vârsta de 88 de ani, a fost timp de 12 ani liderul spiritual al celor 1,4 miliarde de catolici din lume. Leon al XIV-lea, originar din Statele Unite, i-a succedat pe 8 mai.

Charles s-a întâlnit până acum cu 3 papi



Înainte de încoronarea sa din mai 2023, Charles al III-lea vizitase deja Vaticanul de cinci ori în calitate de prinţ moştenitor şi s-a întâlnit cu trei papi.

Monarhul fost primit de Papa Francisc în timpul vizitelor sale la Vatican în 2017 şi 2019 şi de predecesorul său, Benedict al XVI-lea, în 2009.

De asemenea, l-a întâlnit pe Papa Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei acestuia în Regatul Unit în 1982 şi a asistat la funeraliile suveranului pontif polonez la Vatican în 2005. 

vatican
vizita de stat
regele charles
papa leon
