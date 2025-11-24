€ 5.0871
DCNews Stiri Recuperarea după operația de augmentare mamară: sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
Data actualizării: 12:18 24 Noi 2025 | Data publicării: 12:18 24 Noi 2025

Recuperarea după operația de augmentare mamară: sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
Autor: Alexandra Curtache

Augmentare mamară Foto: shutterstock
 

Recuperarea după o operație de augmentare mamară nu presupune doar repaus fizic, ci și grijă față de tine, răbdare și atenție la semnalele corpului.

Este normal să-ți dorești să vezi rezultatele cât mai repede, însă trebuie să știi că transformarea are loc în timp, și fiecare etapă contează. Dacă urmează să treci printr-o astfel de intervenție, iată câteva recomandări utile!

Poartă bustiera post-operatorie conform indicațiilor

Imediat după intervenție și pentru o perioadă de cel puțin 4-6 săptămâni, medicul îți va recomanda să porți o bustieră post-operatorie specială. Dacă ai optat să realizezi intervenția într-o clinică de top, aceasta va fi inclusă în prețul pentru augmentare mamară. Acest accesoriu oferă suport constant, ajută la menținerea implanturilor în poziția corectă și reduce umflăturile prin exercitarea unei compresii uniforme. Purtarea sa corectă, zi și noapte (cu excepția momentelor de igienă personală), ajută la reducerea riscului de complicații și favorizează o vindecare optimă. Respectă cu strictețe indicațiile medicului privind durata purtării, chiar dacă te simți mai bine, pentru a asigura un rezultat final excelent [1][2]!

Odihnește-te suficient și evită efortul fizic intens

După orice intervenție chirurgicală, corpul tău are nevoie de timp pentru a se vindeca. În primele 2-3 zile post-operatorii, limitează-ți activitatea la mișcări ușoare și deplasări scurte prin casă. În continuare, pentru o perioadă de cel puțin 4-6 săptămâni, evită ridicarea brațelor deasupra nivelului umerilor și orice fel de efort fizic intens, inclusiv ridicarea de greutăți, exercițiile la sală sau activitățile casnice solicitante. Aceste acțiuni pot pune presiune pe incizii și pot crește riscul de sângerare și complicații. Ascultă-ți corpul și oferă-i timpul necesar pentru a se reface [1][3]!

Gestionează durerea și umflăturile

Este normal să resimți un anumit grad de disconfort, o sensibilitate crescută sau chiar o durere ușoară în primele zile după operație. Medicul îți va prescrie medicamente analgezice pentru a gestiona aceste neplăceri. Ia-le conform indicațiilor și nu aștepta ca durerea să devină severă înainte de a le administra. Umflăturile și vânătăile sunt, de asemenea, reacții comune. Pentru a le reduce, poți folosi comprese reci pe zonele afectate, dar ai grijă să nu pui presiune directă pe sâni. Dormi cu capul și trunchiul ușor ridicate, pe spate, pentru a reduce fluxul sanguin către zonă și pentru a diminua edemul. Hidratarea constantă și o dietă echilibrată, bogată în proteine și vitamine, pot sprijini procesul natural de vindecare a corpului [3]. Dacă optezi pentru efectuarea intervenției la Cronos Med, vei primi recomandări personalizate, care te vor ajuta să treci cu bine prin această perioadă!

Respectă controalele post-operatorii și ai răbdare

Controalele post-operatorii îi permit specialistului să monitorizeze procesul de vindecare, să verifice starea inciziilor, să evalueze poziția implanturilor și să identifice din timp orice eventuală complicație. De obicei, primul control are loc la aproximativ 7-10 zile post-operator. Este important să ai răbdare, deoarece rezultatul final al operației nu este vizibil imediat. Sânii pot părea mai mari sau mai tensionați în primele săptămâni, din cauza umflăturilor. Forma finală se conturează treptat, pe măsură ce edemul se reduce, proces care poate dura până la 3-6 luni sau chiar mai mult [2][3].

Hidratează-ți pielea și îngrijește cicatricile

Odată ce inciziile s-au închis, îngrijirea cicatricilor trebuie să devină o prioritate, dacă vrei să obții un rezultat estetic optim. Urmează instrucțiunile medicului privind aplicarea cremelor sau a unguentelor speciale pentru cicatrici, masajul delicat al acestora sau utilizarea plasturilor cu silicon. Protejează cicatricile de expunerea la soare pentru cel puțin un an, deoarece razele UV le pot face mai vizibile. De asemenea, menține pielea din zona bustului hidratată pentru a-i sprijini elasticitatea și a facilita vindecarea [3].

În final, este important să reții că fiecare organism se vindecă în ritmul său, așa că nu trebuie să grăbești lucrurile. Ascultă-ți corpul, urmează recomandările medicale și oferă-ți timp. Transformarea pe care ai început-o merită toată răbdarea ta. Iar dacă apar întrebări sau nelămuriri, cel mai bine este să consulți echipa medicală care te-a însoțit în tot acest proces!

Surse de informare:

[1] Nunez, Kirsten. „What’s It like to Recover from Breast Augmentation Surgery?” Healthline Media, 28 Ian. 2020, www.healthline.com/health/breast-augmentation-recovery#recovery-tips. Accesat în data de 11 Iulie 2025.

[2] Blaine, Christine. „How Long Is the Recovery for a Breast Augmentation?” American Society of Plastic Surgeons, 28 Iul 2020, www.plasticsurgery.org/news/blog/how-long-is-the-recovery-for-a-breast-augmentation. Accesat în data de 11 Iulie 2025.

[3] „Breast Augmentation” Cleveland Clinic, 31 Aug. 2023, my.clevelandclinic.org/health/treatments/11024-breast-augmentation. Accesat în data de 11 Iulie 2025.

