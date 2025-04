Reacții din România și din străinătate după moartea Papei Francisc

Papa Francisc a trecut la viața veșnică, lăsând în urmă un gol imens atât în sânul Bisericii Catolice, cât și în inimile credincioșilor din întreaga lume. Moartea sa a stârnit un val de reacții publice, atât din partea liderilor naționali, cât și a celor internaționali, care au transmis mesaje de condoleanțe și au subliniat impactul uriaș pe care pontificatul său l-a avut asupra lumii.

Ilie Bolojan

"Am aflat cu profundă durere despre trecerea la cele veșnice a Sanctității Sale Papa Francisc. În aceste momente de doliu și adâncă tristețe, îmi exprim condoleanțele față de credincioșii catolici din România și din întreaga lume, precum și față de toți cei pentru care Papa Francisc a fost un far spiritual călăuzitor. A fost un simbol al smereniei, al compasiunii și al angajamentului neclintit pentru pace și justiție socială. Sanctitatea Sa Papa Francisc a fost, de asemenea, un prieten prețuit, care a apreciat profund spiritul și esența spirituală a poporului român. Dumnezeu să-l odihnească în pace", a postat pe X președintele interimar al României, Ilie Bolojan.

Crin Antonescu

"Plecarea Papei Francisc lasă un gol adânc în conștiința unei lumi tulburate, dar și o moștenire spirituală uriașă. A fost un lider care a vorbit inimii, nu numai rațiunii. Un om al credinței, al păcii și al curajului moral. Ne-a lăsat toate aceste daruri nouă, tuturor celor care vom dori să le folosim pentru o lume mai bună, aici, pe pământ. Dumnezeu să-l odihnească în lumină veșnică", a postat Crin Antonescu, canidat la alegerile prezidențiale, pe Facebook.

Marcel Ciolacu

"Zi tristă pentru creștinătate, la începutul Săptămânii Luminate. Papa Francisc rămâne pentru oamenii din întreaga lume, indiferent de confesiune, apărătorul neobosit al păcii, al semenilor aflați în suferință și al comuniunii spirituale! Am fost privilegiat să-l întâlnesc anul trecut la Vatican și să-i multumesc pentru sprijinul oferit comunității românești din Italia! Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumină", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României, într-o postare pe Facebook.

Elena Lasconi

"Mesajele lui recente şi exemplele personale prin care a încercat să ne arate că Biserica poate şi trebuie să se adapteze vremurilor în care trăim, că noi, femeile, merităm apreciere şi respect rămân un punct de sprijin pentru momentele în care simţim că ne pierdem încrederea", a scris Elena Lasconi, luni, pe Facebook.

Nicușor Dan

"Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a Sanctității Sale Papa Francisc. A fost un lider spiritual remarcabil, un simbol al compasiunii, un model de bunătate, modestie și înțelepciune. A creat punți între popoare și ne-a învățat că pacea este mai importantă decât orgoliul și puterea.În aceste momente de durere, transmit sincere condoleanțe Bisericii Catolice, credincioșilor și tuturor celor care l-au prețuit", a postat Nicușor Dan, primar al Capitalei și candidat la alegerile prezidențiale, pe Facebook.

Patriarhului Daniel

"Am primit, cu adâncă tristeţe, vestea trecerii din această lume a Papei Francisc, o venerabilă şi bine-cunoscută personalitate a creştinătăţii contemporane, al cărui Pontificat lasă o amprentă profundă asupra istoriei recente a Bisericii Romano-Catolice. Împărtăşim durerea provocată de această pierdere şi adresăm condoleanţe întregii Biserici Romano-Catolice. Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Care este Învierea şi Viaţa (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul Papei Francisc în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi", se arată în mesajul Patriarhului Daniel (Patriarhul BOR) către Eminenţa Sa Giovanni Battista Re, decanul Colegiului Cardinalilor, Vatican.

ÎPS Aurel Percă

"Astăzi, în Lunea Paştelui, când sărbătorim Învierea Domnului nostru Isus Cristos, simbol al biruinţei vieţii asupra morţii şi al speranţei eterne, Sfântul Părinte Papa Francisc a trecut la Domnul, lăsând în urmă o moştenire impresionantă de caritate, milostivire şi dialog între popoare. Nu putem să nu ne gândim cum chiar ieri ne-a îndemnat, în mesajul 'Urbi et Orbi': 'Cristos a înviat! În acest anunţ e cuprins întregul sens al existenţei noastre, care nu este făcută pentru moarte, ci pentru viaţă. Paştele este sărbătoarea vieţii! Dumnezeu ne-a creat pentru viaţă şi vrea ca omenirea să se ridice iarăşi!'. Suntem binecuvântaţi că am fost contemporani cu un Pontif care a schimbat fundamental modul în care Biserica se raportează la provocările lumii moderne. Jorge Mario Bergoglio - Papa Francisc - va rămâne în istorie ca un reformator îndrăzneţ, un promotor neobosit al dialogului şi păcii şi, mai presus de toate, ca un păstor care şi-a condus turma prin exemplul personal de smerenie şi slujire", afirmă Arhiepiscopul Mitropolit de Bucureşti.

"În aceste momente, comunitatea catolică din România se uneşte în rugăciune cu întreaga Biserică Universală. Jubileul 2025, pe care Papa Francisc l-a vrut sub titlul 'Pelerini ai Speranţei', ne va aminti pe tot parcursul acestui an de importanţa speranţei creştine - fie ca acest mesaj să rămână moştenirea Papei Francisc pentru noi. Totodată, nu vom uita niciodată îndemnul Papei Francisc 'Să mergem împreună', motoul sub care s-a desfăşurat vizita sa în România, mai actual acum ca oricând", a mai transmis Arhiepiscopul Mitropolit de Bucureşti.

Familia Regală a României - Custodele Coroanei României, MS Margareta și Principele Radu

"Majestatea Sa Custodele Coroanei şi Principele Consort au aflat cu nespusă tristeţe vestea trecerii la Domnul a Sanctităţii Sale Papa Francisc. Plecat dintre noi în Lunea Albă, a doua zi a sfintei sărbători de Paşte, Papa Francisc a fost un exemplu de credinţă, umanitate, dăruire şi har, pentru oamenii de pe tot întinsul globului, indiferent de religia lor, mai ales pentru cei aflaţi în nevoie. Suveranul Pontif a avut România în inima sa, iar acest lucru se simţea de fiecare dată când vorbea despre ţara sau oamenii noştri. Majestatea Sa şi Alteţa Sa Regală păstrează vii în suflet şi cuget fiecare dintre clipele petrecute alături de Papa Francisc, la Bucureşti, la Blaj şi la Vatican, clipe pline de candoare, de modestie, de generozitate şi bunătate sufletească. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a scris Familia Regală a României, luni, pe Facebook.

Cardinalul Lucian Mureşan

"Exemplul de dăruire şi de credinţă al Papei rămâne un far luminos în vieţile noastre. Mesajul său plin de compasiune şi chemarea la unitate, la care ne-a îndemnat cu prilejul Vizitei Apostolice în România, din 31 mai-2 iunie 2019, vor continua să inspire generaţii întregi, iar memoria sa va fi păstrată cu recunoştinţă în inimile tuturor celor care au găsit în cuvintele sale un îndemn spre o lume mai dreaptă, mai frăţească şi mai umană. Episcopii, clerul, persoanele consacrate şi credincioşii catolici din România înalţă rugăciuni, prin mijlocirea Fecioarei Maria şi a Fericiţilor Episcopi Martiri Greco-Catolici beatificaţi de Papa Francisc la Blaj, cerând Părintelui Ceresc odihna veşnică pentru sufletul Sfântului Părinte", arată Cardinalul Lucian Mureşan într-un comunicat dat luni publicităţii.

Maia Sandu

"Astăzi, în a doua zi de Paște, lumea se desparte de un promotor neobosit al compasiunii și echității. Papa Francisc și-a dedicat viața valorilor umanității, speranței și solidarității, iar prin exemplul personal al modestiei și smereniei, a reușit să apropie oamenii, indiferent de credință, origine sau statut. Plecarea sa este un moment de reflecție pentru întreaga umanitate. Fie ca lumina pe care a aprins-o în inimile atâtor oameni să rămână vie și să ne călăuzească spre o lume mai bună", a declarat Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

Donald Trump

"Odihnește-te în pace Papa Francisc! Dumnezeu să-l binecuvânteze pe el și pe toți cei care l-au iubit", a postat președintele american pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Ursula von der Leyen

"Astăzi lumea plânge plecarea Papei Francisc. A inspirat milioane, dincolo de cei din Biserica Catolică, cu smerenia sa și cu iubirea atât de pură pentru cei mai puțin norocoși. Gândurile mele sunt alături de toți cei care simt această pierdere profundă. Sper că vor găsi consolare în ideea că moștenirea Papei Francisc ne va ghida în continuare pe toți spre o lume mai dreaptă, mai pașnică și mai plină de compasiune", a scris Ursula von der Leyen, președinta Comsiei Europene, pe X.

Joe Biden

Joe Biden, un catolic fervent, a salutat la rândul său pe reţeaua "lupta împotriva sărăciei" dusă de Papa Francisc.



Papa Francisc "va fi amintit ca unul din cei mai importanţi lideri ai epocii noastre. (...) A fost diferit de cei care l-au precedat (...). A fost papa oamenilor, o lumină a credinţei, a speranţei şi iubirii", a scris Biden, alături de o fotografie cu el şi fostul suveran pontif.

Antonio Costa

"Mă alătur milioanelor de oameni de pe tot globul care plâng moartea Sanctității Sale, Papa Francisc. A fost un om cu o compasiune profundă. Un om căruia i-a păsat de provocările globale ale vremurilor noastre – migrația, schimbările climatice, inegalitatea, pacea – dar și pentru provocările de zi cu zi ale fiecăruia dintre noi. În cel mai recent mesaj de Ziua Mondială a Păcii, a propus trei acțiuni pentru schimbare de durată – anularea datoriilor internaționale, abolirea pedepsei cu moartea și realocarea fondurilor militare cu scopul de a opri foametea pe glob. Sper că ideile sale vor continua să ne ghideze spre un viitor al speranței. Odihnească-se în pace", a postat și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

JD Vance

"Tocmai ce am aflat de moartea Papei Francisc. Inima mea este alături de milioane de creștini din toată lumea care l-au iubit. Am fost bucuros să-l văd ieri, deși am văzut că era, evident, foarte bolnav. Întotdeauna îmi voi aminti de el pentru predica pe care a dat-o în primele zile ale pandemiei de Covid. A fost foarte frumoasă. Dumnezeu să-l odihnească în pace", a scris JD Vance pe X. Vicepreședintele Statelor Unite a fost ultimul oficial de rang înalt care l-a întâlnit pe Papa Francisc înainte de trecerea acestuia în viața veșnică. Deși duminică a fost prezent la slujba de Paște oficiată la Vatican, JD Vance nu avea o întrevedere stabilită cu Sanctitatea Sa, din cauza problemelor grave de sănătate cu care acesta se confrunta. JD Vance, actual vicepreședinte american, a îmbrățișat credința catolică în anul 2019.

Mark Rutte

"Deplângem dispariţia Sanctităţii Sale Papa Francisc în această dimineaţă. Dedicarea sa pentru pace şi compasiune a fost o inspiraţie pentru milioane de oameni", a declarat Rutte pe reţelele de socializare.

Politicianul olandez a transmis "cele mai profunde condoleanţe" ale Alianţei Nord-Atlantice "comunităţii catolice şi tuturor celor care au fost influenţaţi de umanitatea sa".

Giorgia Meloni

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a afirmat - într-un mesaj pe reţeaua de socializare X - că papa Francisc a cerut lumii, încă o dată, curajul "de a schimba cursul" actual al societăţii.



"Papa Francisc s-a întors în Casa Tatălui. Suntem profund întristaţi de această veste, pentru că ne lasă un mare om şi un mare păstor", a scris Meloni, care s-a întâlnit cu papa Francisc în mai multe ocazii, atât în interiorul, cât şi în afara Vaticanului.



De altfel, premierul italian a declarat: "Am avut privilegiul de a mă bucura de prietenia sa, de sfaturile şi de învăţăturile sale, care nu au lipsit niciodată, nici măcar în momente de încercare şi suferinţă".



"În meditaţiile despre Drumul Crucii, el ne-a amintit de puterea darului, care face ca totul să înflorească din nou şi este capabil să reconcilieze ceea ce în ochii omului este ireconciliabil. Şi a cerut lumii, încă o dată, curajul de a schimba cursul, de a merge pe o cale care 'nu distruge, ci cultivă, repară, protejează', a adăugat ea.

Roberta Metsola

"Europa plânge moartea Sanctității Sale, Papa Francisc. Zâmbetul lui molipsitor a cucerit inimile a milioane de oameni de pe tot globul. Ne vom aduce aminte de Papa pentru iubirea sa pentru viață, pentru speranța pentru pace, pentru compasiune, pentru egalitate și pentru dreptatea socială. Odihnească-se în pace", a scris Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

Emmanuel Macron

"De la Buenos Aires și până la Roma, Papa Francisc a dorit ca Biserica să aducă bucurie și speranță celor mai săraci. Fie ca ea să unească oamenii unii cu alții și cu natura. Această speranță să reînvie mereu, dincolo de viața sa. Eu și soția mea transmitem gândurile noastre bune tuturor catolicilor și lumii îndoliate", a postat președintele francez, Emmanuel Macron, pe X.

Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a omagiat luni pe papa Francisc, cel care "s-a rugat pentru pacea în Ucraina", ţară care luptă de peste trei ani împotriva invaziei ruse.



"El a ştiut să dea speranţă, să uşureze suferinţa prin rugăciune şi să favorizeze unitatea. El s-a rugat pentru pace în Ucraina şi pentru ucraineni", a transmis Zelenski într-un mesaj pe platforma X. "Suntem întristaţi împreună cu catolicii şi toţi creştinii", a continuat el.

Vladimir Putin

"Vă rog să acceptaţi cele mai sincere condoleanţe pentru decesul Sanctităţii Sale Papa Francisc", a transmis Putin într-un mesaj adresat cardinalului Kevin Joseph Farrell, camerlengo al Sfintei Biserici Romane.

"De-a lungul anilor pontificatului său, el a promovat în mod intens dezvoltarea dialogului între bisericile Ortodoxă Rusă şi Romano-Catolică, precum şi cooperarea constructivă între Rusia şi Sfântul Scaun", se menţionează în comunicatul Kremlinului.

"În acest moment trist, aş dori să vă transmit dumneavoastră şi întregului cler catolic cuvintele mele de simpatie şi sprijin", a spus Putin în mesaj.

Narendra Modi

"Sunt profund întristat de trecerea în nefiinţă a Sanctităţii Sale Papa Francisc. În aceste momente de durere şi amintire, transmit condoleanţele mele sincere comunităţii catolice globale", a declarat liderul indian pe reţelele sociale.

"Milioane de oameni din întreaga lume îşi vor aminti întotdeauna de Papa Francisc ca de un exemplu de compasiune, umilinţă şi curaj spiritual. De la o vârstă fragedă, el s-a dedicat împlinirii idealurilor lui Hristos. I-a slujit cu sârguinţă pe cei săraci şi oprimaţi", a adăugat el.

Keir Starmer

"Eforturile sale neobosite pentru a promova o lume mai dreaptă pentru toţi vor lăsa o moştenire durabilă. Odihnească-se în pace", a scris Keir Starmer pe reţeaua X. Guvernul britanic a anunţat de altfel că drapelele vor fi coborâte în bernă pe clădirile sale până marţi seara.

Viktor Orban

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a publicat luni un foarte scurt mesaj pe Facebook pentru a spune "mulţumesc pentru tot" şi "la revedere Sfântului Părinte", a cărui viziune pentru primirea refugiaţilor nu o împărtăşea, potrivit AFP.

Donald Tusk

"Papa Francisc a murit. Un om bun, cald și sensibil. Odihnească-se în pace", a declarat prim-ministrul polonez, Donald Tusk.

Andrzej Duda

"Papa Francisc s-a întors astăzi în Casa Tatălui. De-a lungul misiunii sale pastorale, el a fost ghidat de smerenie și de simplitate. Și-a ales ca moto papal vorbele vocației sale episcopale - «Miserando atque eligendo» - «A privit spre el cu milostenie și l-a ales». Papa Francisc a fost un mare apostol al milosteniei, în care a văzut răspunsul la provocărilor lumii moderne. Împreună cu soția mea, ne alăturăm în rugăciune cu credincioșii întregii Biserici Catolice. Dumnezeu să-i odihnească sufletul", a completat președintele Poloniei, Andrzej Duda.

Olaf Scholz

"Odată cu moartea Papei Francisc, Biserica Catolică și lumea pierd un susținător al celor slabi, un om cu inimă caldă și împăciuitoare. I-am apreciat mereu foarte mult claritatea față de provocările cu care ne confruntăm. Gândurile mele sunt alături de comunitatea religioasă din toată lumea", a scris Olaf Scholz în mesajul său în memoria Papei Francisc.

Friedrich Merz

Cancelarul german desemnat Friedrich Merz şi-a exprimat luni "profunda tristeţe" după moartea papei Francisc, omagiind memoria unui om "ghidat de umilinţă şi credinţa în mila lui Dumnezeu". Papa Francisc "va rămâne în amintirea noastră prin angajamentul său neobosit faţă de cei mai vulnerabili membri ai societăţii, pentru dreptate şi reconciliere", a mai scris cancelarul desemnat pe platforma X.

Christine Lagarde

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, s-a declarat "profund întristată" de moartea papei Francisc, aducând un omagiu unei "voci mondiale pentru unitate, dreptate şi demnitate umană".

"Înţelepciunea şi umilinţa sa au atins vieţi mult dincolo de frontierele credinţei", a mai scris ea într-un mesaj publicat pe X, înainte de a încheia, adresându-şi gândurile "tuturor celor care îi deplâng dispariţia".

Pedro Sanchez

"Regret moartea Papei Francisc. Angajamentul lui pentru pace, pentru dreptate socială și în favoarea celor mai vulnerabil ne lasă o moștenire profundă. Odihnească-se în pace", a postat și premierul spaniol, Pedro Sanchez.

Kaja Kallas

"În cursul recentei noastre întâlniri la Roma, i-am mulţumit papei Francisc pentru leadershipul său puternic în ceea ce priveşte protejarea celor mai vulnerabili şi apărarea demnităţii umane", a scris şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, pe X.

Javier Milei

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, şi-a exprimat luni "profunda durere" la anunţul morţii papei, omagiind "bunătatea" şi "înţelepciunea" acestuia, în pofida "diferenţelor" dintre ei "care astăzi par minore", potrivit AFP. "În calitate de preşedinte, în calitate de argentinian şi, fundamental, în calitate de credincios, îmi iau rămas bun de la Sfântul Părinte şi sunt alături de toţi cei care astăzi înfruntă această tristă veste", a declarat Javier Milei într-un mesaj pe X.

Stephen Cottrell

Liderul interimar al Bisericii Anglicane, Stephen Cottrell, a salutat dorinţa papei Francisc, decedat luni dimineaţă, de a conduce şi a construi Biserica într-o manieră nouă, informează AFP.



Stephen Cottrell, arhiepiscop de York şi liderul spiritual interimar al anglicanilor din ianuarie, a subliniat, într-un comunicat publicat pe reţeaua X, dragostea lui Francisc pentru migranţi, profunda sa compasiune pentru binele planetei, precum şi dorinţa sa de a conduce şi a construi Biserica într-o manieră nouă. Acesta se roagă "pentru un drum lin spre cer pentru Papa Francisc".

Michael Martin

Premierul irlandez Michael Martin a adus un omagiu Papei Francisc, care a murit luni dimineaţă, numindu-l "campion al justiţiei în lumea modernă" şi apărător al "săracilor" şi al "oprimaţilor".

Karin Keller-Sutter

"Papa Francisc a fost un mare lider spiritual, un avocat neobosit pentru pace, iar moştenirea sa va rămâne", a declarat preşedinta Confederaţiei elveţiene, Karin Keller-Sutter.

Abiy Ahmed

Premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, a adus un omagiu papei Francisc, subliniind "moştenirea de compasiune, umilinţă şi în serviciul umanităţii", potrivit Agerpres.

Mahmoud Abbas

Preşedintele Autorităţii palestiniene Mahmoud Abbas a adus un omagiu papei Francisc, omagiind un "prieten fidel poporului palestinian", a informat agenţia de presă oficială Wafa. "Am pierdut astăzi un prieten fidel poporului palestinian", a declarat Abbas, subliniind că papa Francisc "recunoscuse statul palestinian şi autorizase arborarea drapelului palestinian la Vatican".

