Reacția Kievului după ce Casa Albă i-ar fi cerut Ucrainei să fie deschisă la negocierile cu Rusia: Poziția noastră e cunoscută și deschisă

Kievul nu a refuzat niciodată să negocieze cu Moscova și este pregătită pentru discuții cu viitorul lider al Rusiei, dar nu cu Vladimir Putin, a declarat un consilier principal al președintelui Ucrainei.

Comentariile de pe Twitter ale lui Mykhailo Podolyak au urmat unui raport Washington Post care a precizat că administrația președintelui american Joe Biden îi încurajează în mod privat pe liderii ucraineni să semnaleze deschiderea de a negocia cu Moscova.

„Ucraina nu a refuzat niciodată să negocieze. Poziția noastră de negociere este cunoscută și deschisă”, a scris Podolyak pe Twitter, spunând că mai întâi Rusia ar trebui să-și retragă trupele din Ucraina.

„Putin este pregătit? Evident nu. Prin urmare, suntem constructivi în evaluarea noastră: vom vorbi cu următorul lider al [Rusia]”, conform Al Jazeera.

Surse: Casa Albă îi cere Ucrainei să fie deschisă la negocierile cu Rusia

Administraţia americană a preşedintelui democrat Joe Biden cere în privat Ucrainei să se arate în mod public deschisă la negocierile cu Rusia şi să renunţe la refuzul său de a dialoga cu această ţară până când preşedintele rus Vladimir Putin nu pleacă de la putere, a informat sâmbătă cotidianul american The Washington Post, citat de Reuters şi EFE.

Potrivit ziarului american, care citează surse la curent cu discuţiile interne, această solicitare a Washingtonului nu are ca scop să oblige Kievul să se aşeze la masa negocierilor. Mai degrabă decât o formă de presiune asupra Ucrainei, această strategie caută să se asigure că executivul ucrainean îşi păstrează sprijinul de care are nevoie din partea altor naţiuni, care au de suferit din cauza războiului din Ucraina, prin inflaţie şi preţuri la energie în continuă creştere, potrivit The Washington Post.

Oficiali americani şi ucraineni au recunoscut că interdicţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a negocia cu Putin a generat preocupare în unele părţi din Europa, Africa şi America Latină, unde efectele războiului asupra costurilor la alimente şi combustibil se resimt cel mai acut, scrie ziarul citat.

"Oboseala privind Ucraina este un aspect real pentru unii dintre partenerii noştri", a declarat un oficial american sub protecţia anonimatului.

La 4 octombrie, Zelenski a semnat un decret prin care declara oficial drept "imposibilă" perspectiva oricărui tip de negocieri între Ucraina şi Putin, dar lăsa uşa deschisă discuţiilor cu Federaţia Rusă.

Consiliul Naţional al Securităţii al Casei Albe nu a avut imediat un comentariu cu privire la acurateţea relatării, notează Reuters (citește continuarea AICI).

