Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44. Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără acord

Update 3: Iranul anunţă că nu se schimbă nimic în strâmtoarea Ormuz

Iranul a afirmat duminică că situaţia din Strâmtoarea Ormuz nu se va schimba, referindu-se la restricţiile impuse de la începutul războiului şi la protocolul de securitate propus de Teheran pentru controlul acestei căi navigabile, cu excepţia cazului în care Statele Unite acceptă un "acord rezonabil", transmite EFE.

Informaţiile au fost raportate duminică agenţiei de ştiri iraniene Mehr de către o sursă iraniană la curent cu discuţiile de pace dintre Iran şi SUA care s-au încheiat duminică dimineaţă la Islamabad. După 21 de ore de negocieri, părţile beligerante nu au reuşit să ajungă la un acord.

Totodată, Gardienii Revoluţiei (IRCG), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au indicat că vor lua măsuri severe împotriva oricărei nave militare care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, a relatat duminică televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP.

"Orice încercare a navelor militare de a trece prin Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu un răspuns sever. Marina IRGC are autoritate deplină de a gestiona în mod inteligent Strâmtoarea Ormuz", a declarat comandamentul naval al Gardienilor Revoluţiei, potrivit televiziunii de stat, adăugând că trecerea prin strâmtoare va fi "acordată doar navelor civile în anumite condiţii".

Această declaraţie vine după ce comandamentul central al SUA a anunţat că două nave de război ale marinei americane au tranzitat această cale navigabilă strategică pentru a neutraliza minele amplasate de Teheran.

Update 2: Pakistan cere menţinerea armistiţiului

Mediatorul pakistanez Ishaq Dar a declarat duminică încheiate discuţiile de pace dintre Statele Unite şi Iran, începute sâmbătă la Islamabad, îndemnând părţile beligerante să continue să respecte acordul de încetare a focului încheiat miercuri, informează EFE.

"Sperăm că ambele părţi vor menţine un spirit pozitiv pentru a obţine o pace durabilă şi prosperitate pentru întreaga regiune şi nu numai. Este imperativ ca părţile să continue să îşi respecte angajamentul faţă de încetarea focului", a declarat ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, într-un comunicat, conform Agerpres.

Ministrul pakistanez nu a menţionat conţinutul negocierilor în comunicatul său, dar a subliniat rolul ţării sale ca mediator cheie.

"Împreună cu şeful forţelor armate şi şeful statului major al armatei, Syed Asim Munir, am contribuit la mediere în cadrul mai multor runde de negocieri intense şi constructive între ambele părţi, care au continuat în ultimele 24 de ore şi s-au încheiat în această dimineaţă", a declarat ministrul pakistanez de externe, exprimându-şi recunoştinţa faţă de ambele părţi pentru "recunoaşterea eforturilor Pakistanului de a contribui la încetarea focului şi a rolului său de mediator".

"Pakistanul a jucat şi va continua să joace un rol vital în facilitarea dialogului şi a interacţiunii dintre Iran şi Statele Unite în viitor", a afirmat el, fără a oferi detalii suplimentare dacă va exista o a doua fază a discuţiilor.

Update 1: Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără un acord. Vicepreşedintele american JD Vance a plecat de la Islamabad.

Fiecare dintre cele două părţi a dat vina pe cealaltă pentru eşecul negocierilor care au durat 21 de ore.

"Vestea proastă este că nu am ajuns la niciun acord, şi cred că e o veste proastă atât pentru Iran, cât şi pentru SUA", a declarat JD Vance înainte de plecarea din Pakistan, citat de Reuters.

"Ne întoarcem în SUA fără un acord. Am fost foarte clari care sunt liniile roşii pentru noi!", a mai spus JD Vance.