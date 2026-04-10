Accident grav în Sibiu, cu șapte victime. Trei sunt încarcerate/ Trafic rutier blocat complet

Şapte persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs pe drumul judeţean DJ 141, la ieşirea din municipiul Mediaş spre localitatea Moşna, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu.

Conform ISU Sibiu, autorităţile judeţene au activat Planul roşu de intervenţie.

Trafic rutier blocat, două persoane încarcerate

Traficul rutier este blocat total, a anunţat IPJ Sibiu. În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau în total şapte persoane. Două dintre acestea au nevoie de descarcerare, a indicat ISU.

"La faţa locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, una de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). De asemenea, intervine şi elicopterul SMURD Târgu Mureş", a informat ISU.

Potrivit SAJ Sibiu, ar fi vorba despre trei victime încarcerate, nu două.