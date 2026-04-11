€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
Iranul se confruntă cu o problemă neașteptată în Strâmtoarea Ormuz
Data actualizării: 12:53 11 Apr 2026 | Data publicării: 12:31 11 Apr 2026

Iranul se confruntă cu o problemă neașteptată în Strâmtoarea Ormuz
Autor: Dana Mihai

Iranul se confruntă cu o problemă neașteptată în Strâmtoarea Ormuz - Imagine realizata cu AI Iranul se confruntă cu o problemă neașteptată în Strâmtoarea Ormuz - Imagine realizata cu AI

Iranienii nu pot redeschide complet Strâmtoarea Ormuz pentru navigație din cauza unei probleme create chiar de ei.

Nu reușesc să localizeze toate minele pe care le-au plasat în această zonă pentru a bloca traficul în contextul conflictului, relatează The New York Times, citând oficiali americani. Situația complică negocierile de pace cu SUA de la Islamabad, în condițiile în care Donald Trump a avertizat Teheranul să redeschidă rapid acest punct strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Strâmtoarea Ormuz, minată după atacurile SUA și Israelului

Iranul ar fi minat strâmtoarea luna trecută, folosind ambarcațiuni mici, la scurt timp după atacurile aeriene comune ale SUA și Israelului asupra unor obiective din Iran, pe fondul blocării negocierilor nucleare și al suspiciunilor că Teheranul și-ar fi reluat programul nuclear. Nu este însă clar dacă autoritățile iraniene au înregistrat exact pozițiile minelor.

Negocieri decisive SUA-Iran în Pakistan

Potrivit raportului, chiar și în cazurile în care amplasarea minelor a fost consemnată, unele dintre acestea au fost plasate astfel încât pot deriva sau se pot deplasa, ceea ce le face greu de localizat. Oficialii americani susțin că strâmtoarea a fost minată „în mod haotic”.

O rută vitală pentru petrolul mondial, pusă în pericol

Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei, este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece aproximativ 25% din petrolul global și o proporție și mai mare în cazul Indiei, unde circa 80% din importurile de energie depind de acest culoar.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a avertizat că navele care tranzitează zona riscă să lovească mine marine, însă a lăsat deschis un culoar alternativ pentru navele care plătesc o taxă de tranzit.

La începutul acestei săptămâni, Iranul a acceptat să redeschidă complet strâmtoarea, în cadrul unui armistițiu cu SUA, cu doar câteva ore înainte de termenul-limită impus de Trump. Totuși, din cauza dificultăților de a curăța rapid zona minată, Teheranul a anunțat rute alternative pentru nave, invocând riscurile din zona principală, potrivit NDTV.

„Toate navele care intenționează să tranziteze Strâmtoarea Ormuz sunt informate că, pentru a respecta regulile de siguranță maritimă și pentru a evita riscul coliziunilor cu mine (...), trebuie să utilizeze rute alternative”, au transmis Gardienii Revoluției.

Comunicatul include și instrucțiuni privind noile rute de intrare și ieșire din strâmtoare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Sprijin material și emoțional pentru vârstinci. Susține programele Fundației Regale Margareta a României
Publicat acum 16 minute
Rusia și Ucraina se atacă cu drone înainte de armistițiul de Paște
Publicat acum 39 minute
Alegeri parlamentare în Ungaria, 12 aprilie. 500.000 de maghiari din afara ţării votează, în special din România şi Serbia
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Accident grav în Timiș: O mașină a luat foc după impact. Victimă în stare critică
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Producția auto din România scade în 2026 în timp ce înmatriculările noi au evoluții mixte
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 3 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Publicat acum 7 ore si 47 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 7 ore si 44 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Misiunea istorică Artemis 2, în jurul Lunii, s-a încheiat cu succes. Astronauţii au revenit pe Pământ
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Unde vă petreceți Sfintele Paști?
Acasă
În vacanță, în țară
În vacanță, în străinătate
Trimite răspunsul
x close