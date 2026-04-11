Iranul se confruntă cu o problemă neașteptată în Strâmtoarea Ormuz

Nu reușesc să localizeze toate minele pe care le-au plasat în această zonă pentru a bloca traficul în contextul conflictului, relatează The New York Times, citând oficiali americani. Situația complică negocierile de pace cu SUA de la Islamabad, în condițiile în care Donald Trump a avertizat Teheranul să redeschidă rapid acest punct strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Strâmtoarea Ormuz, minată după atacurile SUA și Israelului

Iranul ar fi minat strâmtoarea luna trecută, folosind ambarcațiuni mici, la scurt timp după atacurile aeriene comune ale SUA și Israelului asupra unor obiective din Iran, pe fondul blocării negocierilor nucleare și al suspiciunilor că Teheranul și-ar fi reluat programul nuclear. Nu este însă clar dacă autoritățile iraniene au înregistrat exact pozițiile minelor.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 43. Negocieri decisive SUA-Iran în Pakistan

Potrivit raportului, chiar și în cazurile în care amplasarea minelor a fost consemnată, unele dintre acestea au fost plasate astfel încât pot deriva sau se pot deplasa, ceea ce le face greu de localizat. Oficialii americani susțin că strâmtoarea a fost minată „în mod haotic”.

O rută vitală pentru petrolul mondial, pusă în pericol

Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de Golful Oman și Marea Arabiei, este una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece aproximativ 25% din petrolul global și o proporție și mai mare în cazul Indiei, unde circa 80% din importurile de energie depind de acest culoar.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a avertizat că navele care tranzitează zona riscă să lovească mine marine, însă a lăsat deschis un culoar alternativ pentru navele care plătesc o taxă de tranzit.

La începutul acestei săptămâni, Iranul a acceptat să redeschidă complet strâmtoarea, în cadrul unui armistițiu cu SUA, cu doar câteva ore înainte de termenul-limită impus de Trump. Totuși, din cauza dificultăților de a curăța rapid zona minată, Teheranul a anunțat rute alternative pentru nave, invocând riscurile din zona principală, potrivit NDTV.

„Toate navele care intenționează să tranziteze Strâmtoarea Ormuz sunt informate că, pentru a respecta regulile de siguranță maritimă și pentru a evita riscul coliziunilor cu mine (...), trebuie să utilizeze rute alternative”, au transmis Gardienii Revoluției.

Comunicatul include și instrucțiuni privind noile rute de intrare și ieșire din strâmtoare.