DCNews Politica Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Paşti pentru români
Data publicării: 09:05 12 Apr 2026

Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Paşti pentru români
Autor: Florin Răvdan

imagine cu nicusor dan, presedintele Romaniei Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a venit cu un mesaj de Paşti pentru toţi românii.

Acesta spune că românii trebuie să fie solidari şi în fapte, nu doar în spiritul tradiţiilor. 

"Hristos a Înviat!

Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc - încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni.

Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine.

Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate.

Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul.

Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături", a transmis Nicuşor Dan. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de Paşti pentru români
Publicat acum 38 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
Publicat acum 39 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Patriarhul Daniel: Această "Sărbătoare a Sărbătorilor" luminează şi orientează întreaga viaţă a Bisericii
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44. Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără acord
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44. Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără acord
Publicat acum 39 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 31 minute
Live Text/ Alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban vs Peter Magyar. Cine va fi noul premier
Publicat acum 38 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
