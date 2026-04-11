Greșeala pe care mulți o fac cu lumânarea de Înviere fără să știe. Ce trebuie să faci cu ea după Paști

Dincolo de simbolismul ei, lumânarea de Înviere îl face prezent pe Mântuitorul Iisus Hristos, numit în Sfânta Evanghelie "Lumina lumii".

În același timp, ea amintește și de jertfa personală a credinciosului, de osteneala de a fi prezent la Liturghia din noaptea Învierii.

De aceea, lumânarea de Înviere este privită ca o ofrandă adusă lui Dumnezeu și trebuie folosită într-o rânduială aparte.

Ce nu trebuie făcut cu lumânarea de Înviere

Chiar dacă există multe practici populare și superstiții legate de această lumânare, ele nu țin de rânduiala corectă.

Lumânarea de Înviere:

nu se stinge de pragul casei

nu se stinge de grindă

nu se folosește pentru a afuma vitele din gospodărie

nu se folosește pentru ghicit

Ce este corect să faci cu lumânarea de Înviere

Chiar dacă nu există o exprimare tipiconală oficială, este considerat corect ca lumânarea folosită la Înviere să nu fie aruncată și nici amestecată cu celelalte lumânări folosite la biserică.

Rânduiala recomandată este ca lumânarea cu care a fost primită lumina să fie dusă acasă și arsă câte puțin în toată Săptămâna Luminată.

Dacă timpul sau spațiul nu permit acest lucru, lumânarea poate fi aprinsă:

la locul destinat aprinderii lumânărilor, la biserică

la mormintele celor dragi

De ce o păstrează unii credincioși

Unii credincioși, cu încuviințarea preotului, păstrează o parte din această lumânare pentru a o aprinde în momente grele, de încercare, de primejdie sau de boală.

Acest gest are rolul de a aminti că Hristos a biruit toate și că Învierea rămâne semnul speranței și al bucuriei.