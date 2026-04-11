Cum se spune corect: Paști sau Paște? Ai greșit mereu până acum
Data actualizării: 17:10 11 Apr 2026 | Data publicării: 17:09 11 Apr 2026

Cum se spune corect: Paști sau Paște? Ai greșit mereu până acum
Autor: Giorgi Ichim

paste-pasti Paste pasti - Foto: Freepik @pvproductions

În fiecare an, sărbătoarea Învierii Domnului readuce în atenție o întrebare veche: se spune corect "Paște" sau "Paști"?

Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creștinilor ortodocși, considerată cel mai important eveniment din istoria omenirii, "al praznicelor praznic şi sărbătoare a sărbătorilor", așa cum este numită în cântările Bisericii din noaptea de Înviere.

Din punct de vedere etimologic, termenul Paști provine din forma bizantino-latină Pastihae, derivată din cuvântul de origine ebraică Pasah, care înseamnă "a trecut".

Evreii numesc Pesah sărbătoarea libertății sau a azimilor, în amintirea trecerii prin Marea Roșie, momentul în care s-au eliberat din robia egipteană. Acest eveniment este prăznuit anual la 14 Nisan, adică la prima lună plină de după echinocțiul de primăvară.

Ce legătură există între Paștele evreilor și Învierea Domnului

Legătura dintre termenul care desemnează sărbătoarea evreiască și sărbătoarea creștină a Învierii vine din faptul că pătimirile, moartea și Învierea Domnului din anul 33 au coincis cu Paștele evreilor.

Totuși, este important de precizat că între cele două există doar o legătură de nume și de coincidență cronologică. Sensul Paștilor creștine este cu totul diferit: eliberarea tuturor popoarelor din robia păcatului și a morții prin Învierea lui Hristos.

Care este forma corectă: Paște sau Paști

În ceea ce privește forma corectă a cuvântului, Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române arată că ambele forme, "Paște" și "Paști", sunt acceptate ca fiind corecte.

Așadar, din punct de vedere normativ, ambele variante pot fi folosite.

Cum explică filologii apariția celor două forme

În Sfânta Scriptură, la Paștile evreilor se consuma și azima sau pâinea nedospită, alături de miel și vin. Creștinismul a dat acestor elemente alte semnificații: mielul este Hristos, care acceptă jertfa, iar pasca și vinul semnifică, la rândul lor, sacrificiul Mântuitorului.

Filologul George-Mihail Pruteanu a explicat această dilemă dintre "Paști" și "Paște" pornind de la termenul pască, al cărui plural este paști sau păști, după modelul verbelor "a paște" și "a naște".

În limba vorbită, s-a simțit nevoia unei forme de singular pentru a face referire, firesc, la o singură zi din cadrul sărbătorii Paștilor. Astfel a apărut cuvântul Paște.

Ce formă recomandă Biserica

Deși în vocabularul limbii române circulă ambele forme, Biserica recomandă utilizarea formei "Paști".

Această variantă se regăsește atât în Sfânta Scriptură, cât și în texte vechi importante, precum:

  • Cartea de învățătură a diaconului Coresi din 1581: "Acestea sunt Paștile de bucurie și de veselie"
  • Noul Testament din 1648: "sărbătoarea azimelor care să cheamă Paștile"
  • Forma apare și în Dicționarul religios, publicat în 1994 de Ion M. Stoian, unde este definită astfel: Paști = cea mai mare sărbătoare religioasă, celebrată de creștini în amintirea Învierii lui Iisus Hristos; (reg.) păscuță; (la mozaici) sărbătoare pe care evreii o celebrează între 15 și 22 ale lunii Nisan (aprox. aprilie), în amintirea ieșirii lor din Egipt, sub conducerea lui Moise; sărbătoarea azimelor (pesach)".

Cele mai noi știri
Publicat acum 31 minute
De ce ciocnim ouăle de Paști. Ce semnifică, de fapt, acest obicei
Publicat acum 55 minute
Unde este ascuns Gânditorul? MNIR, răspuns la întrebarea unui internaut după recuperarea Coifului de la Coţofeneşti
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Donald Trump anunţă că SUA "curăţă" strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Corina Munteanu şi Isabela Vasile, la Mi-Th Influencer
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Femeie în vârstă, tâlhărită în plină stradă. Doi tineri au fost reţinuţi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 18 minute
Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Publicat acum 10 ore si 48 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Iranul se confruntă cu o problemă neașteptată în Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 12 ore si 32 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 12 ore si 29 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
