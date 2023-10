Putin merge în China. Îi ia și pe șefii Gazprom și Rosneft cu el

Alexei Miller, șeful Gazprom, și Igor Sechin, CEO-ul gigantului petrolier rus Rosneft, vor fi în delegația președintelui Vladimir Putin în timpul vizitei sale în China, săptămâna aceasta, a informat luni agenția de presă RIA, transmite Agerpres.



Reuters a raportat luna trecută că Sechin și Miller vor călători în China. RIA l-a citat, de asemenea, pe ajutorul Kremlinului, Yuri Ushakov, spunând că nu se așteaptă să se încheie acorduri cu petrol și gaze în timpul vizitei lui Putin și a întâlnirilor sale cu liderul Chinei Xi Jinping.



Rusia stabilește legături tot mai strânse cu China, al doilea consumator de combustibil din lume, după Statele Unite. Valoarea comerțului bilateral a crescut la 21,18 miliarde de dolari luna trecută, cea mai mare din februarie 2022, când Rusia și-a început operațiunea militară în Ucraina.



"Nu se vor semna acorduri acum, deoarece aceasta nu este o vizită bilaterală cu drepturi depline, ci un contact destul de lung în cadrul unei conferințe internaționale. Dar discutăm și lucrăm în mod activ", a spus Ushakov, potrivit RIA, când a fost întrebat. despre posibilele oferte de energie.

Rusia vrea să construiască un al doilea gazoduct către China

Putin va participa marți și miercuri la Inițiativa Belt and Road (BRI) a Chinei la Beijing. Rusia intenționează să construiască un al doilea gazoduct către China, Power of Siberia 2, cu o capacitate de 50 de miliarde de metri cubi pe an pentru a circula prin Mongolia.



Cu toate acestea, discuțiile despre prețuri și alte probleme legate de traseu nu au reușit până acum să dea niciun rezultat tangibil.



În timpul vizitei lui Putin în China anul trecut, el a obținut un contract pe 30 de ani pentru furnizarea a 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an către China printr-o nouă conductă din insula rusă Sahalin.

