Proteste în Kazahstan. Imaginile dezastrului care fac înconjurul lumii / video

Victimele în rândul forțelor de securitate din Kazahstan au crescut la 18 morți și 748 de răniți, potrivit agențiilor de presă ruse Interfax și RIA Novosti, citând Ministerul de Interne. De asemenea, potrivit instituției, până acum au fost reținute 2.298 de persoane.

Forțele de ordine au eliberat piața centrală din Almaty, un punct cheie al manifestațiilor, locul unde s-au auzit focuri de armă de-a lungul zilei. RIA Novosti a mai raportat că forțele de securitate au eliberat complet toate clădirile guvernamentale din Almaty, scrie AlJazeera.

Imagini cu violențele din Kazahstan

Another agression of #Russia. #Kazakhstan This is the centre of Almaty this afternoon: explosions and incessant shooting. The Interior Ministry said that people who will continue armed resistance will be "destroyed." @UN @POTUS @EU_Commissionpic.twitter.com/auG4CsWmlg https://t.co/XMQJNOTGy0 — Gottfried Leibniz (@GLeibniz1716) January 6, 2022

#UPDATE Casualties among security officers in #Kazakhstan on Thursday rose to 18 dead and 748 wounded as authorities sought to quell unrest in the ex-Soviet country, Russian news agencies reported, citing the interior ministry https://t.co/3yAYWh9Qex — Yemen Details (@DetailsYemen) January 6, 2022

صلحبان روس وارد قزاقستان شدند و صلح روسی را به معترضان مردمی بصورت عملی نشان دادند ???????? #نه_به_جمهوری_اسلامی#Kazakhstan pic.twitter.com/wlVgcE53fh — Tiara????????????????5 (@Tiaragalaxymi61) January 6, 2022

????????⚡#Kazakhstan

Video d'hier à #Almaty. Les manifestants utilisent des voitures pour percer les barrages policiers. #KazakhstanProtest https://t.co/ilyAkahTNG — infos non stop (@ActusNonStop) January 6, 2022

Les prémices d'un chaos annoncé: #Kazakhstan ???? Des dizaines de manifestants tués par la police... ???????????????????????????? https://t.co/mBTbNR9w0b — infos non stop (@ActusNonStop) January 6, 2022

Des événements grave se passe au #Kazakhstan et nous sommes obligés d'avoir des informations sur Twitter car rien sur nos chaîne d'info #BFMTV #cnews #LCI https://t.co/yrCx3CKtuy — ????LouduN???? (@drakolesage) January 6, 2022

Kazahstan. Zeci de morți și sute de răniți în urma revoltelor din țară

Mai multe persoane și-au pierdut viața în urma violențelor din Kazahstan și alte sute au fost rănite.

Cel puţin 12 agenţi ai forţelor de ordine şi zeci de protestatari au fost ucişi în confruntările din Kazahstan, izbucnite ca reacţie la majorarea preţurilor la carburanţi, anunţă autorităţile, conform agenţiei Associated Press, citată de Mediafax.



Protestatarii au atacat numeroase sedii ale instituţiilor şi au distrus magazine şi vehicule. "Zeci de atacatori au fost lichidaţi", a declarat joi Saltanat Azirbek, un purtător de cuvânt al Poliţiei, citat de postul Khabar-24. Cel puţin 12 agenţi ai forţelor de ordine au fost ucişi de protestatari, iar alte 353 de persoane au fost rănite.

Rusia intervine în Kazahstan

Organizaţia Tratatului pentru Securitatea Colectivă, o alianţă militară condusă de Rusia, a anunţat trimiterea de forţe de menţinere a păcii în Kazahstan, într-o misiune cu durată limitată.



Preşedintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a avertizat că autorităţile vor interveni dur pentru oprirea revoltelor, organizate, în opinia lui, de "grupări teroriste". Reşedinţa prezidenţială din Almatî a fost incendiată de protestatari. De asemenea, aeroporturile din Almatî şi din alte două oraşe sunt închise, iar starea de urgenţă a fost instituită în toată ţara pentru o perioadă de două săptămâni.



Kassym-Jomart Tokayev a anunţat demiterea fostului preşedinte Nursultan Nazarbayev din funcţia de director al Consiliului pentru Securitate Naţională, un organism decizional influent. Guvernul condus de premierul Askar Mamin şi-a prezentat demisia, iar prim-ministru interimar a fost numit Alichan Smajylow (citește mai mult AICI).

