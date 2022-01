Kazahstan. Zeci de morți și sute de răniți în urma revoltelor din țară

Cel puţin 12 agenţi ai forţelor de ordine şi zeci de protestatari au fost ucişi în confruntările din Kazahstan, izbucnite ca reacţie la majorarea preţurilor la carburanţi, anunţă autorităţile, conform agenţiei Associated Press, citată de Mediafax.



Protestatarii au atacat numeroase sedii ale instituţiilor şi au distrus magazine şi vehicule. "Zeci de atacatori au fost lichidaţi", a declarat joi Saltanat Azirbek, un purtător de cuvânt al Poliţiei, citat de postul Khabar-24. Cel puţin 12 agenţi ai forţelor de ordine au fost ucişi de protestatari, iar alte 353 de persoane au fost rănite.

Rusia intervine în Kazahstan

Organizaţia Tratatului pentru Securitatea Colectivă, o alianţă militară condusă de Rusia, a anunţat trimiterea de forţe de menţinere a păcii în Kazahstan, într-o misiune cu durată limitată.



Preşedintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, a avertizat că autorităţile vor interveni dur pentru oprirea revoltelor, organizate, în opinia lui, de "grupări teroriste". Reşedinţa prezidenţială din Almatî a fost incendiată de protestatari. De asemenea, aeroporturile din Almatî şi din alte două oraşe sunt închise, iar starea de urgenţă a fost instituită în toată ţara pentru o perioadă de două săptămâni.



Kassym-Jomart Tokayev a anunţat demiterea fostului preşedinte Nursultan Nazarbayev din funcţia de director al Consiliului pentru Securitate Naţională, un organism decizional influent. Guvernul condus de premierul Askar Mamin şi-a prezentat demisia, iar prim-ministru interimar a fost numit Alichan Smajylow.

Baie de sânge în Kazahstan

”Totul s-a transformat într-o baie de sânge. Nu va fi un război civil în opinia mea, pentru că Kazahstanul este o țară laică, o țară musulmană, dar laică, nu a avut probleme cu fundamentalismul islamic, nu a avut nicio problemă pe această linie, dar riposta forțelor de ordine nu permite un război civil, însă rămâne baia de sânge. Baia de sânge va fi sancționată de Națiunile Unite, care nu au cum să nu sancționeze așa ceva, în lumea civilizată. Probabil că vor fi impuse sancțiuni economice, regimul președintelui Tokaev nu poate sta la putere. Mă întreb, să spunem că nu vorbim doar așa teoretic, ce se va întâmpla cu unul dintre marii investitori din România, care vine din Kazahstan și anume Rompetrolul.

Foarte interesant să vedem cum vor evolua lucrurile. Acum, de ce s-au declanșat? În opinia mea, nu a fost nicio majorare a prețului la gaze, iar Kazahstanul are mari rezerve de petrol și gaz după cum știți și nu numai asta, ci și multe alte minerale. Probabil că s-a aflat altceva acolo. Fostul președinte a condus 30 de ani cu mână de fier, după el, după Nursultan Nazarbaev, numele său l-a dat noii capitale din Kazahstan, apropo de cultul personalității. Noul președinte care e la putere de doi ani și jumătate se spune că ar fi vrut să scape de oamenii lui Nursultan Nazarbaev, care conduce din umbră țara. Totuși e greu de crezut că poți declanșa așa ceva. America nu cred că a declanșat așa ceva pentru că am văzut că nu prea are capacitate în zonele astea. Kazahstanul are o graniță uriașă cu China, ar putea interveni, dar nu e genul lor. China dorește business, nu export de ideologie. Și atunci te tot uiți la Moscova, dacă nu cumva există și alte interese acolo, care au dorit la un moment dat să schimbe noua conducere din Kazahstan. Ne vom lămuri în orele următoare”, a explicat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenție la Antena 3.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News