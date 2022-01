Baie de sânge în Kazahstan. Chirieac: Mă întreb ce se va întâmpla cu Rompetrolul, unul dintre marii investitori din România, care vine din Kazahstan

”Totul s-a transformat într-o baie de sânge. Nu va fi un război civil în opinia mea, pentru că Kazahstanul este o țară laică, o țară musulmană, dar laică, nu a avut probleme cu fundamentalismul islamic, nu a avut nicio problemă pe această linie, dar riposta forțelor de ordine nu permite un război civil, însă rămâne baia de sânge. Baia de sânge va fi sancționată de Națiunile Unite, care nu au cum să nu sancționeze așa ceva, în lumea civilizată. Probabil că vor fi impuse sancțiuni economice, regimul președintelui Tokaev nu poate sta la putere. Mă întreb, să spunem că nu vorbim doar așa teoretic, ce se va întâmpla cu unul dintre marii investitori din România, care vine din Kazahstan și anume Rompetrolul.

”Noul președinte ar fi vrut să scape de oamenii lui Nursultan Nazarbaev, care conduce din umbră țara”

Foarte interesant să vedem cum vor evolua lucrurile. Acum, de ce s-au declanșat? În opinia mea, nu a fost nicio majorare a prețului la gaze, iar Kazahstanul are mari rezerve de petrol și gaz după cum știți și nu numai asta, ci și multe alte minerale. Probabil că s-a aflat altceva acolo. Fostul președinte a condus 30 de ani cu mână de fier, după el, după Nursultan Nazarbaev, numele său l-a dat noii capitale din Kazahstan, apropo de cultul personalității. Noul președinte care e la putere de doi ani și jumătate se spune că ar fi vrut să scape de oamenii lui Nursultan Nazarbaev, care conduce din umbră țara. Totuși e greu de crezut că poți declanșa așa ceva. America nu cred că a declanșat așa ceva pentru că am văzut că nu prea are capacitate în zonele astea. Kazahstanul are o graniță uriașă cu China, ar putea interveni, dar nu e genul lor. China dorește business, nu export de ideologie. Și atunci te tot uiți la Moscova, dacă nu cumva există și alte interese acolo, care au dorit la un moment dat să schimbe noua conducere din Kazahstan. Ne vom lămuri în orele următoare”, a explicat analistul politic Bogdan Chirieac într-o intervenție la Antena 3.

Revoltă în Kazahstan și focuri de armă la Almati

Reamintim că în Kazahstan se desfășoară revolte în stradă. În timp ce forţele de ordine se apropiau de mulţimea de protestatari, s-au auzit focuri de armă. Ulterior, poliţia din cel mai mare oraş al ţării a afirmat, potrivit agenţiei de presă ruse Interfax, preluată de Reuters, că zeci de participanţi la revoltă au fost "eliminaţi". Televiziunea de stat a informat că Banca Naţională a Kazahstanului a decis suspendarea tuturor instituţiilor financiare.



Accesul la Internet era întrerupt în mare parte din teritoriu.



În urma protestelor declanşate în întreaga ţară, aparent de scumpirea carburanţilor, şi-au pierdut viaţa marţi şi miercuri opt poliţişti şi militari din Garda Naţională.

