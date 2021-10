PROTEST PIAȚA VICTORIEI: Neam ucis de nosocomiale! VIDEO LIVE

Organizatorii au vrut să atragă atenţia că, nici la şase ani de la incendiul din Colectiv, infecţiile intraspitaliceşti nu sunt raportate şi monitorizate.

Potrivit organizatorilor, protestul mut a început la ora 17.30, în Piaţa Victoriei. Mesajul “Neam ucis de nosocomiale” a fost format din sute de lumânări aprinse întinse pe asfalt, în centrul Pieţei, în faţa clădirii Guvernului. Mesajul a fost scris pe o suprafaţă de 210 metri pătraţi.

Reprezentanţii Declic afirmă că, nici după 6 ani de la tragedia din Colectiv, infecţiile din spitale nu sunt raportate şi monitorizate şi susţin că niciunul din cei 10 miniştri ai Sănătăţii nu a tratat cu seriozitate problema subraportării infecţiilor din spitale. Dacă nici viitorii miniştri nu vor implementa un sistem de monitorizare transparent, mii de pacienţi vor continua să moară cu zile, victime ale infecţiilor ascunse, adaugă aceştia.

“Vrem să îi scoatem pe politicieni din bezna nepăsării. Imaginea scrisă în Piaţa Victoriei, chiar în faţa Guvernului, este adresată tuturor partidelor care, atunci când au ajuns la guvernare, au uitat de problema nosocomialelor. Aşa am devenit un „neam ucis de nosocomiale”. Inclusiv astăzi, când unii oamenii bolnavi de Covid mor din cauza infecţiilor de la ATI, aşa cum chiar medicii declară”, a spus Anduţa Karetsou, campaigner Declic.

Mesajul Declic:

”Închide ochii și imaginează-ți, pentru câteva clipe, că ești într-un spital, pe masa de operație. În jurul tău e forfotă, auzi sunetul metalic al instrumentelor, medicii și asistentele pregătesc echipamentele, iar lampa de deasupra ta îți orbește privirea. Tremuri de emoție și de teamă. Știi că ești pe mâna celei mai bune echipe de specialiști. Dar te gândești că, dacă scapi cu bine de operație, ai putea să iei vreo bacterie din spital. Și să te nenorocească pe viață.

Cam asta simțim toți, de 6 ani încoace, de la tragedia din Colectiv. Atunci am aflat că poți să ajungi pe picioarele tale la spital și să mori în câteva zile de la bacterii. Tot atunci am descoperit că, în spitalele din străinătate, nosocomialele sunt ținute sub control.

Astăzi, suntem din nou în mijlocul unei alte tragedii. Zilnic, 500 de oameni mor din cauza Covid. E ca și cum 2 avioane pline cu pasageri se prăbușesc, zilnic, în România. Unii dintre pacienții cu Covid ar mai fi avut șanse să scape, spun medicii, dacă secțiile de terapie intensivă nu ar fi fost pline de nosocomiale.

Însă, deși toți ne temem de infecțiile din spitale, nimeni nu face nimic pentru a le opri. Nici măcar pentru a le raporta. Miniștrii Sănătății, de la orice partid ar fi, se spală pe mâini.

Noi, cetățenii, suntem uneori prea împovărați cu problemele zilnice ca să mai reușim să ne gândim la nosocomiale. Ne amintim de bacterii doar când noi sau cineva drag ajunge la spital. Sau când mai comemorăm încă un an de la tragedia Colectiv”.

La finalul lunii, se împlinesc șase ani de la tragedia de la Colectiv, în care 65 de tineri și-au pierdut viața. Unii dintre ei au scăpat din flăcări, dar au fost uciși de nosocomialele din spitalele românești.