Protest la Paris. Manifestanții vor încetarea 'masacrului din Gaza' și îl acuză pe Macron / Video

O mulţime compactă s-a adunat în Piaţa Republicii, echipată cu steaguri şi semne de sprijin pentru poporul palestinian şi pentru locuitorii din Fâşia Gaza, a notat un jurnalist AFP. Manifestanţii, în număr de 2.000 conform sediului poliţiei din Paris, s-au dispersat apoi paşnic.

'Copii ai Gazei, copii ai Palestinei, umanitatea este cea care este ucisă', 'Încetarea imediată a focului şi oprirea masacrului din Gaza', 'Israel asasin, Macron complice': manifestanţii au scandat cu putere diferite sloganuri pro-palestiniene.'Opriţi genocidul din Gaza', am putea citi şi pe mai multe panouri.

VIDEO

Huge demonstrations and protests in "Paris", #France ???????? in support of #Palestine ????????, and denouncing the massacres taking place in #Gaza..✌️???????? The butcher Netanyahu commits war crimes against the people And Palestinian children with dirty support ????????. pic.twitter.com/GGEwOFbDXW