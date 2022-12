Proiectul legii pensiilor speciale, publicat de Ministerul Muncii. E prevăzută și recalcularea pensiilor aflate în plată ale magistraților

Ministerul Muncii a publicat pe site proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor speciale. Proiectul prevede și recalcularea pensiilor aflate în plată ale judecătorilor și procurorilor.

Art. III. (1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pensiile de serviciu aflate in plata se recalculează potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 303 din 2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. În termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii, beneficiarii drepturilor de pensie de serviciu au obligația de a transmite casei teritoriale de pensii ori sectoriale competente adeverința emisa de angajator cu baza de calcul raportata la perioada de activitate pentru care optează beneficiarul de pensie de serviciu, in caz contrar angajatorul va emite o adeverința cu baza de calcul aferenta ultimelor 12 luni de activitate anterior eliberării din funcție, actualizata la media veniturilor nete ale unui judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridica aflat in activitate, in condiții identice de funcție, vechime și grad profesional.

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se plătește de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevazute la alin. (I).

